Kayseri’de eski halıları bakımdan geçirip, yeniden ekonomiye kazandırmak için uğraş veren ve halk arasında kendilerine ‘halı doktorları‘ adı verilen halıcıların onarım mesaisi dikkat çekiyor.

Merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde eski halıları bakımdan geçirip, yeniden kullanılabilir hale getiren halı doktorları, yoldan geçenlere aldırış etmeden hummalı çalışıyor. Yaklaşık 25 yıldan bu yana bölgede halıcılık yapan 58 yaşındaki Mustafa Demiryürek, eski ve kullanılmayan halıları bakımdan geçirip, yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

‘ESKİ HALILAR ÇÖPE GİTMESİN’

Eski halıların artık günümüzde meraklıları tarafından tercih edildiğini ve turizm amaçlı değerlendirildiğini belirten Demiryürek, şöyle denildi:

“Eski halıların çöpe gitmesini engelliyoruz. Halıların son bakımlarını yapıyoruz. Halıları önce yıkıyoruz, sonra mevcut ve yıkama ile birlikte oluşan arızaları gideriyoruz. Böylece milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu halıların meraklıları var. Artık gençler pek tercih etmiyor. Çünkü onlar mobilyalarına göre rengarenk el emeği olmayan makine halıları tercih ediyorlar. Ancak yine de eski halılara ilgi gösterenler var. Örneğin turizm amaçlı da değerlendiriliyor.”

Bazı kişilerin ‘Eskitme usulü’ halıları da tercih ettiğini kaydeden Demiryürek, talebe göre halılarda eskitme de yapıldığını anlatırken, şöyle konuştu:

“Bu işlem de ustalık gerektiriyor. Halının yapısına, desenlerine ve renklerine göre eskitme işlemi yapılıyor. Bizim amacımız eski, el emeği göz nuru halı geleneğini yaşatmak, onların atılmasını önlemek. Çünkü bu da bir nevi israf. Eski halıların her yönüyle bakımlarını yapıp, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu işlem de emek istiyor. Çünkü halının bakımı için arızalarını gidermek için elden geçiriyor ve adeta nakış nakış tamir ediyoruz.”

‘ELİNDEKİ KALEMLE HALIDAKİ BEYAZ NOKTALARI TEK TEK BOYUYOR’

Elindeki kalemle halı üzerinde karalamalar yapan Veysel Doğanay ise yaptığı işlem ile dikkat çekiyor. Halının yıkanması ardından ortaya çıkan beyaz ipleri halıdaki renklere göre kapattığını dile getiren Doğanay, şöyle konuştu:

“Halıda bazı bölgelerde nokta şeklinde beyazlıklar ortaya çıkıyor. Ben de elimdeki tekstil kalemi ile rengine göre o beyazlıkları kapatıyorum yani boyuyorum. Bu da zor ve dikkat isteyen bir işlem.”

Diğer yandan çevrede “Halı doktorları iş başında” denilen Demiryürek ve Doğanay’ın bakıma aldığı ve kendi deyimleri ile “Adeta ameliyat edip, yeniden canlandırdıkları” eski halının fiyatının 1000 TL olduğu belirtildi.