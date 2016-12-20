Halep’teki yaşananlardan en çok çocuklar etkileniyor

Halep’te geçtiğimiz günlerde başlayan ve dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un hayatını kaybetmesiyle durması beklenen tahliyeler bugün de sürüyor.Özellikle çocukların dondurucu soğukta üşüdüğü görülürken, bazılarının ayağında ne ayakkabı ne de çorap olduğu görüldü.

Suriye’de kuşatma altında olan Halep’te geçtiğimiz günlerde varılan ateşkes kapsamında başlatılan ancak ağır aksak devam eden tahliye işlemleri sürüyor. Dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin tahliye sürecini sekteye uğratması bekleniyordu.

Ancak Moskova’da bugün gerçekleştirilen toplantının ertelenmemesi de tahliyelerin sekteye uğraması beklentisinin boşa çıktığını gözler önüne serdi. Halep’te sivillerin tahliyesi gece saatlerine kadar sürdü. Gece saatlerine kadar süren tahliyeler, gece yarısı durdu ve sabah saatlerinde yeniden başladı.

Bölgeden tahliye edilenlerin büyük bir çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Çocuklar ve kadınların saatler süren yolculukları nedeniyle bitkin olduğu gözlemlendi.

Çocuklar aktarma noktasında İHH, Uluslararası Doktorlar Birliği, Sadakataşı, Diyanet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları tarafından karşılandı.

Gıda ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara kışlık kıyafet yardımı da yapıldı. Özellikle çocukların dondurucu soğukta üşüdüğü görülürken, bazılarının ayağında ne ayakkabı ne de çorap olduğu görüldü. Ancak her şeye rağmen bombardıman altındaki Halep’ten tahliye olmayı başaran siviller mutluluğunu çocuklarına sarılarak yaşadı.

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