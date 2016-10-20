Halep’te, her 10 bin kişiye 1 doktor düşüyor

Gaziantep’teki dernek binasında; ‘Halep’te Medikal Altyapı Krizi’ başlığı altında düzenlenen toplantıya, Zoebi’nin yanı sıra UOSSM ABD Yöneticisi Dr. Khaula Sawah da katıldı. Halep’te yaşanan çatışmaların giderek şiddetlendiğini söyleyen Zoebi şöyle konuştu:

“Bugünlerde Halep’te yaşanan şeyler kabul edilebilir şeyler değil. Bugüne kadar görmediğimiz şeyler oluyor orada. Güvenlik koridoru istiyoruz ve bunun bir gidiş ve geliş olarak 2 koridor şeklinde olmasını istiyoruz. Sivil halka ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hava saldırılarının durmasını bekliyoruz. Bizim istediğimiz çok acil olarak hava jetlerinin sivil halka olan saldırılarını durdurması. Halep’te ki 250 bin insan sadece 30 doktora sahip şu anda. Bu bizim doktorlarımızın sadece yüzde 25’i. Halep’te cennet dışında bir tek güvenli yer yok şu anda. Bütün hastanelerde faaliyet durduruldu. Her 10 bin kişi için biz sadece bir doktora sahibiz. Uluslararası anlaşmalara göre savaş döneminde 700 hastaya 1 doktor verilmesi söylenir. Biz ise şu anda ateşkes olmasına rağmen 10 bin hastaya 1 doktor bulabiliyoruz.”