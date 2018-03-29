Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında 500 kadına ulaştı.

Hak okuryazarlığından, toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar pek çok konuda düzenlenen atölye çalışmalarına katılan kadınlar, kendilerini güçlenmiş hissettiklerini belirtti.

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında yaklaşık 500 kadını bilgilendirdi. Çankaya Evleri’nde düzenlenen, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Şiddet”, “Sinema”, “Sağlık”, Kadınlar ve Kız Çocukları için Hak Okur Yazarlığı” gibi başlıklardaki atölyelere kursiyerlerin yanı sıra semt sakini kadınlar da katıldı.

Çalışmalar, Nar Kadın Dayanışma, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Kaos GL, Kadın Dayanışma Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ücretsiz olarak düzenlendi.

“ŞİDDETLE NASIL MÜCADELE EDEBİLİRİM?”

Kadınların şiddetle nasıl mücadele edeceğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, sosyal hakların konuşulduğu çalışmalara katılan kadınlar, haklarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Atölye eğitimlerinin ardından kendilerini güçlenmiş hissettiklerini belirten kadınlar, “Acil durumlar için para, kimlik ve anahtarların bulunduğu bir çantanın hazır tutulması, telefonun hızlı arama tuşuna 155’in eklenmesi, şiddet görme riskinin olduğu ortamın hızla terk edilmesi gerektiğini öğrendik” diye konuştu.

“KADIN DANIŞMA MERKEZİ’NE BAŞVURABİLİRİZ”

Kadınlar yardım almaları gerektiğinde, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin (458 89 00/1154) yanı sıra Kadın Dayanışma Vakfı’na (432 07 82) da başvurabileceklerini, sadece kendileri için değil, şiddete uğrayan ya da uğrama riski olan her kadın için söz konusu çalışmaların çok yararlı olduğunu belirtti.