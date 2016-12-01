Hakkari kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

HAKKARİ’de dün akşam etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerdeki bazı köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışına sevinen çocuklar ise dün akşam geç saatlere kadar kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alınan yoğun kar yağışı Hakkari’de de etkisini göstermeye başladı.

Dün akşam saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki bazı köy ve mezra yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışına sevinen çocuklar dün akşam geç saatlere kadar lapa lapa yağan karın altında kayak yaparak eğlendi. Her yerin beyaza büründüğü kentte Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kardan dolayı kent merkezi ve ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki bazı köy ve mezra yollarının ulaşıma kapandığını, çalışmalara başladıklarını belirtirken, kar kalınlığı da kent merkezinde 10 , yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...