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Hakkari ‘de PKK’nın çelik kapılı, fanlı mağarası

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TURK SILAHLI KUVVETLERI'NIN SURDURDUGU OPERASYONLAR KAPSAMINDA HAKKARI'DE TERORISTLERIN KULLANDIGI ICINDE CELIK KAPI VE FANLI HAVALANDIRMA DUZENEGI BULUNAN MAGARA BULUNDU. (FOTOGRAF:HAKKARI-DHA)
TURK SILAHLI KUVVETLERI'NIN SURDURDUGU OPERASYONLAR KAPSAMINDA HAKKARI'DE TERORISTLERIN KULLANDIGI ICINDE CELIK KAPI VE FANLI HAVALANDIRMA DUZENEGI BULUNAN MAGARA BULUNDU. (FOTOGRAF:HAKKARI-DHA)
TURK SILAHLI KUVVETLERI’NIN SURDURDUGU OPERASYONLAR KAPSAMINDA HAKKARI’DE TERORISTLERIN KULLANDIGI ICINDE CELIK KAPI VE FANLI HAVALANDIRMA DUZENEGI BULUNAN MAGARA BULUNDU. (FOTOGRAF:HAKKARI-DHA)

HAKKARİ’de sürdürülen operasyonlar sırasında bulunan bir mağarada çelik kapı ve fanlı havalandırma düzeneği bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kapsamında dün 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetleri icra edildi. Bu esnasında Hakkari Kovan Tepe mevkiindeki büyük mağara içinde havan ile diğer silah ve malzemeler ele geçirildi. Mağarada kilitli çelik kapı ve fanlı havalandırma düzeneği bulunduğu görüldü.

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