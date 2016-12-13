Hakemler ve büyükler

Haftanın olayı İstanbul’da meydana gelen iki patlamaydı. Çevik Kuvvet polislerine karşı yapılan bombalı terör saldırısında 38 şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Dünya İnsan Hakları Günü’ nde, bu terörü yapanları, planlayanları, destekleyenleri ise lanetliyorum.

Spor-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’ nun 14. ncı haftası biri dışında oynandı. Maçlarda her zaman olduğu gibi futbolu, seyirciyi ve sportmenliği mumla aradık. Mumla aradığımız bir başka şeyde, hakemler. Bilhassa da 4 büyüğün maçını yönetenler. Örnek mi? Trabzon maçının hakemi Özgür Yankaya ve Beşiktaş maçının hakemi Bülent Yıldırım. Al birini vur ötekine. Gelelim maçlara.

Trabzon-4 Adana-1… İlk yarıda karşılıklı goller atıldı. İkinci yarı Hakem bir penaltı uydurdu. Yetmezmiş gibi bir de kırmızı kart, maç koptu. Bravooooo Yankaya, Adana’yı yaktığın için.

Rize-0 Kasımpaşa-1… Ev sahibi bastırdı, konuk bekledi. Ev sahibi golleri kaçırdı, konuk tek atakla golü buldu. Ev sahibi yine yüklendi, konuk golün üstüne yattı.

Gençlerbirliği-0 Başakşehir-0… Kötü futbol, az seyirci. Tatsız-tuzsuz bir maç. Orta saha mücadelesi, başladığı gibi bitti.

Beşiktaş-2 Bursa-1… Ev sahibi şampiyonlar Ligi maçında, Kiev de, hakemin gazabına nasıl uğramışsa. Bu sefer konuk takım hakemin gazabına uğradı. Uyduruk penaltılar, gösterilmeyen kırmızı kart, falan- filan. Maçta seyirci çoktu, futbol ise ikinci yarı biraz oynandı.

Karabük-0 Alanya-2… Futbol vasat, seyirci yoktu. Ev sahibi pas yaptı, topu bırakmadı ama golü bulamadı. Konuk takım iyi kapandı. Bulduğu fırsatları değerlendirdi ve hakkıyla kazandı.

Akhisar-1 Osmanlı Spor-2…Konuk, ilk yarıyı bir şans golü ile kapattı. Bu maçta, futbol az da olsa ikinci yarı oynandı. Ev sahibinin risk alıp atak yapması, konuğun işine yaradı ve geniş alan bulup maçı kazandı.

Konya-1 Kayseri-0…Tatsız-tuzsuz bir maç, seyircisi az, futbol yok. Ev sahibi duran toptan bulduğu golün üstüne yattı. Konuk hiçbir şey üretemedi.

Galatasaray-3 Gaziantep-1…Futbol iyiydi. Seyirci iyiydi. Takımlar gol kaçırma rekoru kırdılar. Golleri atsalar tarihi bir skor olurdu. Maçın kahramanı konuk takımın kalecisi Gökhan oldu.

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