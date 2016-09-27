Hakemler ve antrenörler buluştu

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Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü ve Hakem Direktörlüğü, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi antrenörleriyle bir araya geldi.

Balıkesir Ramada Kaz Dağları Otel’de gerçekleşen toplantıda 2016-2017 sezonunda uygulanacak kurallar hakkında bilgiler verildi.

Buluşmada Türkiye Basketbol Federasyonu’nu temsilen Hakem Direktörü Recep Ankaralı ve Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş yer aldı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde gelecek sezon yer alacak 20 takımın temsilcisi de toplantıda hazır bulundu. TKBL antrenörleri de Ankaralı ve Özgümüş’e gelecek sezon ile ilgili beklentilerini iletti.

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