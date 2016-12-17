Terör, kadın cinayetleri, maden kazaları, yangınlar bitmiyor, ekonomi dibe vurdu.

Türkiye’de AK Parti iktidarının birinci önceliği kuşku yok ki Başkanlık. Terörle mücadele için CHP ve MHP liderleri ile Başbakan görüşüyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör zirveleri topluyor tamam ama işin en üzücü tarafı AK Partililerin, “Başkanlık gelince terör bitecek” demeleri.

Yaşadıklarımıza çok üzülüyoruz, tarifsiz acı içinde isyan ediyoruz ve bütün benliğimizle haykırıyoruz, “asla hak etmiyoruz”

Terör 35 yılın acısı. Siyaseten de güvenlik önlemleri ile de çözemedik.

Çünkü bu terör örgütlerinin tamamı Türkiye düşmanlarının maşasıdır.

Daha açıkça vurgulayayım ki sorun dış politikamızdadır.

İşte birlik ve beraberliğin net fotoğrafını Çankaya Köşkünden verdik.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadelede ortak mücadele etme kararı aldılar.

10 Aralık’ta İstanbul Beşiktaş’ta 44 Şehit verdik ve o günden bu yana Cumhurbaşkanı ve Başbakan Başkanlığında defalarca “terör zirvesi” yapıldı.

Türk milleti, “şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyerek teröre karşı topyekûn haykırıyor.

Şehit anneleri, kardeşleri, eşleri acılarını yüreklerine gömerek gözyaşları dökerken babaları, “ben de diğer evlatlarım da şehit olmaya hazırız” derken Türk milletini de gözyaşlarına boğuyorlar.

Terör maalesef önlenemiyor.

Hak etmiyoruz.

Çocuklara cinsel istismar ve kadın cinayet haberleri her gün medyaya yansıyor, öğrenci yurtlarında yangınlar, maden faciaları ve trafik kazaları, cinayetler acı üstüne acı olarak yaşamımızı olumsuz etkiliyor.

Hak etmiyoruz.

Terör bitsin istiyoruz.

Yurt dışındaki askeri operasyonlarımız bitsin istiyoruz.

Başka ülkelerin iç işlerine karışmak istemiyoruz.

Hak etmiyoruz.

Ülkemizde huzur istiyoruz.

Açık yüreklilikle soruyorum sizlere çok şey mi istiyoruz.

Minik çocuklarımız, gençlerimiz, askerimiz, polisimiz, gencimiz, yaşlımız hatta hamile kadınlarımızı şehit veriyoruz.

Evet, 100 şerefsiz teröristten belki 90’nı yakalanıyor ama kalan alçaklar, kahpeler, kana susamış vahşi hayvanlardan farksız canlı bomba oluyor ve saldırıyorlar.

Ölümü göze alan bir teröristi önlemek elbette hiç kolay değil ama istihbarat örgütlerimizin demek ki daha çok güçlendirilmesi gerekiyor.

Daha fazla personel, daha fazla modern teçhizat ya da ne gerekiyorsa acilen sağlanmalıdır.

İktidar olmak, muktedir olmaktır.

Hak etmiyoruz.

Ve ülkemizde huzur istiyoruz.

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