Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, taraftarlara müjdeli haber verirken, “Bu sezon İlhan Cavcav sezonu bizim için büyük önem arz eden bir sezon.

Gençlerbirliği Kulübü olarak puan cetveline baktığımızda, biz hak etmediğimiz bir yerdeyiz. İkinci yarı için iyi bir kamp dönemi geçirdik. Takımımıza 2 takviye yaptık. Antalyaspor’dan Aydın’ı, Bursaspor’dan Deniz’i aldık. İnşallah 2.yarı daha güçlü daha iyi bir Gençlerbirliği sahada göreceğiz” dedi.

Yurt dışından gelen yabancı oyuncuların adaptasyon sorunu olduğunu belirten Cavcav, “Almış olduğumuz oyuncular hepsi Ümit Özat döneminde beraber aldığımız oyuncular hepsi kariyerli, kaliteli oyuncular. Tabii ki bu oyuncuların kulübe adaptasyonu zaman alıyor. Bu oyuncuların hepsinin de kulübe faydalı olacağı inancındayım. İkinci yarıda inşallah daha daha farklı bir Gençlerbirliği’ni sahada göreceğiz. Şu anda görüştüğümüz bir oyuncu daha var. Kulübüyle konuşuyoruz. Anlaşabilirsek onu da kadromuza katacağız. Daha güçlü bir kadroya sahip olmak istiyoruz. Ama henüz net bir cevap alamadık. Bekleme süresindeyiz. İnşallah bu arkadaşımızı da kadroya katarsak daha iyi bir Gençlerbirliği göreceğiz” şeklinde konuştu.