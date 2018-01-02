Başkentte silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara’nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak’ta meydana geldi. Araçla sokak üzerindeki bir kahvehanenin önüne gelen kar maskeli 3 kişi, silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada kahvehanede bulunan bir kişi de silahla araçtaki kişilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada kahvehanede bulunan Fırat K., Murat K., Ayşe K. Ümit Aygün ile olayın meydana geldiği binada oturan ve çatışma sırasında dışarı çıktığı sırada boynundan yaralanan İshak T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Aygün burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan İshak T.’nin yoğun bakımda, diğer yaralılar Fırat K., Murat K. ve Ayşe K.’nın ise acil servisteki tedavileri sürüyor.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Başkentte kahvehane kundaklandı

Altındağ’da bir kahvehane kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. Edinilen bilgiye göre, Altındağ Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir binanın alt katındaki içeride kimsenin bulunmadığı kahvehaneye silahla ateş açtı. Kırılan camlardan içeri giren kişiler, kahvehaneyi ateşe verdikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada silah sesleri üzerine çevrede oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanıkları 3-4 kişi olduklarını bildirdiği saldırganların, bindikleri araçla Dışkapı bölgesine kaçtıklarını söyledi.

Kahvehanede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

Saldırının gece saatlerinde Demirlibahçe’de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mamak’a bağlı Demirlibahçe semtinde kar maskeli kişilerce kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.