Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartlarında beslenmeye verilmesi gereken önemi vurguladı. Haftada 3 kez ton balığı tüketin…

“Sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan, sindirimi kolay, proteinden zengin zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3-4 kez yenilmesini öneriyorum. Deniz balığı olan ton balığı doğal omega 3 yağ asidinin de en iyi kaynağı. Bunlar yaz mevsiminde bedenimizin dinç kalması için en önemli sağlık bileşenleri”

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenmenin formülünü açıkladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartlarında beslenmeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde duran Dönmez, “Tavsiyem haftada en az 3 kez ton balığı. Yaz sıcaklarında mideyi yormayan, sindirimi kolay, proteinden zengin ve fit kalmayı sağlayan ton balığını haftada en az 3-4 kez tüketmenizi öneriyorum. Deniz balığı olan ton balığı yüksek doğal omega 3 yağ asidinin de en iyi kaynağı. Bunlar yaz mevsiminde bedenimizin dinç kalması için en önemli sağlık bileşenleri” dedi. Yazın sıklıkla tükettiği bir tarifi de paylaşan Dönmez, “Bu tarif yazın, pratikliği ve besleyiciliğiyle hayatımı kurtarıyor. Sağlıklı doyuyor, iyi besleniyorum” dedi.

Selahattin Dönmez’den pratik ton balıklı salata tarifi;

“Derin bir kâseye küpler halinde domatesi, ince dilimler halinde kırmızı kuru soğan, yeşil ve kırmızı biberleri doğrayın. 1 kâse haşlanmış kepekli makarnayı ekleyerek tane çekilmiş karabiber ve az pul biber ile harmanlayın. Ayrı bir yerde az zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve taze rende domatesi sos olarak pişirip derin kâsede olan malzemeye ekleyin. En son 1 avuç iri kırılmış ceviz içi ile 1 poşet veya 1 kutu zeytinyağlı ton balığını da karıştırarak tabaklarınıza servis edin”

Birde bu haberimize gözat!