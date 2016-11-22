Hadise izdihamı

Ünlü şarkıcı Hadise önceki gün Forum Ankara’da sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı, izdiham yarattı. 1 saatlik sahne süresini sevenleri için uzatan şarkıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni saç stiliyle ilgili konuşan Hadise, sarı renk saçı kullanmak oldukça zordur, bunu tüm kadınlar bilir. O yüzden koyu saçı tercih ettim değişikliği aşka, ayrılığa, depresyona bağlayanlar muhakkak olacaktır ama net olarak belirteyim.

Aşk yok, ayrılık yok ve depresyon yok aksine çok mutluyum dedi.

Takılarım hala bende öyle bir durum söz konusu değil.

Ünlü şarkıcı basında yer alan haberleri yalanladı. Stüdyoya icra memurlarının geldiği doğru ama üzerimde ki takıların alındığı haberleri tamamen asılsızdır. Avukatlarım konuyla alakalı gerekli önlem ve tedbirleri aldılar şuan için sorun yok dedi.

Albüm müjdesi…

Yeni albümünü 2017 yılında çıkarmayı planlayan hadise, şarkılarım hazır gün sayıyoruz. Çok heyecanlıyım dedi.

Ablamın adı gecikmeli gelen mektup ile bana kısmet olmuş.

Adının dedesi tarafından konulduğunu belirten Hadise; ‘Dedem annem ile babama mektup yazmış ve eklemiş kızınız olursa adını Hadise koyun, mektup annemin doğumundan çok sonra bize ulaştığı İçin ablamın adını Hülya koymuşlar ve değiştirememişler. Babam dedeme söz vermiş ikinci kızımıza Hadise adını vereceğiz.

Yıllar sonra ben olunca Hadise ismi bana verilmiş yani gecikmeli mektup ismi Hadise bana kısmet oldu.’ dedi.

Sağlık durumu hakkında gelen soruları da yanıtlayan güzel şarkıcı, sağlık durumum gayet iyi artık tam gaz karşınızda olacağım dedi.

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