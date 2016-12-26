Bizim siyasetçiler heykelle pek barışık değil. Rize’de yaşanan son olay bana geçmişte heykele yönelik başka hoyratlıkları hatırlattı:

– Kurtuluş Savaşı’nda Yunan ordusuna karşı kahramanca mücadele eden Yörük Ali Efe’nin anısına, ölümünden 46 yıl sonra 1997’de Aydın’da yapılan heykele Efeler Derneği’nden itiraz geldi, “Bu heykelin bıyığı yok. Böyle efe olmaz” denildi. Heykel söküldü, efeye bıyık takıldı ve 1998’de tekrar yerine konuldu.

– 1998 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İnciraltı’ndaki Gençlik Parkı’na konulan elinde bayrak tutan genç heykelinin cinsel organı ile kalçasının çok büyük ve belirgin olduğunu belirterek kaldırttı. Bir süre sonra cinsel organı ve kalçası tıraşlanarak küçültülen heykel tekrar yerine dikildi.

– Balıkesir-Edremit’te ünlü bir efsanenin kahramanı olan Sarı Kız adına dikilen heykel de 2000 yılında büyük bir tartışmaya yol açtı. Yıllardır Barbaros Meydanı’nda duran ve ilçenin simgesi konumundaki heykelin göğsünün çok belirgin olduğunu söyleyen Fazilet Partililer konuyu Belediye Meclisinin gündemine taşıdı.

– Beyoğlu Cihangir Güzelleştirme Derneği tarafından Cihangir Parkı’na dikilen Cihangir Güzeli adlı heykel de müstehcen bulunup gözden uzaklaştırılan heykellerden biri oldu.

– İzmir’in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur’un 2006 yılında Atatürk heykelinin yanına yaptırdığı kadın ve erkek figürlü heykellerin kendisine ve eşine ait olduğu öne sürüldü.

– 2008 yılında ise “hadım edilen at heykeli” tartışması yaşandı. Denizli’de CHP İl Başkanı Ali Kavak, Denizli Belediye binasının önündeki Atatürk heykelindeki atın cinsel organının Ak Partililerce koparıldığını iddia etti. Kavak, Prof. Tamer Başoğlu’nun yaptığı ve 1981’de Denizli Belediyesi’nin önüne dikilen heykelin fotoğraflarını gazetecilere dağıttı. Kavak, “Birileri Atatürk anıtındaki atın cinsel uzvunu koparmış. Kendilerini sanata yaptıkları saldırıdan ötürü kınıyoruz” dedi.

– Anayasa Mahkemesi’nin 2009 yılında taşındığı Ankara-İncek’teki yeni binasının önüne Heykeltıraş Aslan Başpınar’ın yaptığı Adalet Tanrıçası heykeli tartışma yarattı. Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun, heykeli “Balıketinde, saçları 70’lerin modası, ayağında şalvar, kalçaları iri, yarım karpuz göbek” diye tanımladı ve halasına benzetti.

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