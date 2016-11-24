‘Hadi Öldürsene Canikom’ Lüleburgazlılarla buluştu

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde, Aziz Nesin’in insan, sevgi ve paylaşım üzerine yazdığı en sevilen komedisi olan oyun, Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları tarafından sahnelendi.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesinde sergilenen oyunu, K. Budak Çal yönetti. Oyundaki karakterlerden Siyen’i Zehra Günel, Diha’yı Nazlı Tuncer, Doğalgaz memurunu Özgür Koç canlandırdı. Oyunun dekorunda K.Budak Çal, ve Çağrı Durmaz, efektte Bora Çetinkaya ve İlkay Demirel, ışıkta da Tolga Temel ve Erdoğan Anıl Tekin yer aldı. Oyunda; bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan iki dul ve yaşlı kadının trajikomik hikayesi anlatılıyor. Beraber yalnızlıklarını paylaşan bu iki kadından Siyen, ölmüş kocasının anıları, Diha ise sahte aşk mektupları ile kendisini avutuyor. Gazete ve radyo haberleri, kendini havagazı memuru olarak tanıtan, evine girdiği yalnız kadınları öldüren bir erkekten bahseder. Havagazı memuru gelir ve hayatın sürprizleri, gerçekleri ortaya çıkar. 1970’lerde yazılmış bu eser Aziz Nesin’in kendisine özgü güçlü mizahı ile günümüz insanının yalnızlık ve sevgisizlik sorununa da gülerek ve düşünerek bakmamızı sağlıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...