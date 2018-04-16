Küme düşmesi kesinleşen Nazilli karşısında ecel terleri döktü: 3-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk macerası sona erdikten sonra play-off ‘a kalabilmek için mücadele eden Hacettepe, lige haftalar önce havlu atan Nazilli Belediyespor karşısına kolay bir galibiyet alma düşüncesiyle çıktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve dişli çıkan rakibinden güç bela sıyrılabildi. İlk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında farka gideceği beklenen Başkent ekibi hiç de umulduğu gibi bir oyun sergilemedi. Nazilli’nin direnişini bir türlü kıramayan mor-beyazlılar, üstelik bir de gol yiyerek farkın bire inmesiyle panik yaşadılar. Sonuçta haftayı zor da olsa 3 puanla kapatarak, 53 puanla 7. sırada yer alan Hacettepe, ligin bitimine 3 hafta kala play-off şansını kurtarabilmek için mücadelesini sürdürecek.

STAT: 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (**), Hacı Mehmet Ekmekyermez (**), Cemil Tunç (**)

HACETTEPE: Yasin (*), Alaaddin (*), Berat Aydoğdu (**), Fethi (*), Rahmi Can (**), Mahmut (**) [Çağrı (*), dk 72], Soner (**), Serdarcan (**) [Berat Ayberk (?),dk88],

Hüseyin (***), Noyan (***), Kadir (**) [Orhan (*), dk 66]

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Kıvanç (**), Onur (*), Bora (**), Mehmet (*), Nuh (**), Mazlum (**), Mert Çakar (**) [Hakan (**), dk 46], Ali (**), İlter (***), Görkem (**),

Mert Çapar (*) [Samet (?), dk 81]

SARI KARTLAR: Serdarcan, Fethi, Berat Aydoğdu, Noyan (Hacettepe); Bora, Mehmet (Nazilli Belediyespor)

GOLLER: Noyan (dk 3), Hüseyin (dk 22), Mahmut (dk 28) (Hacettepe); Mert Çakar (dk 14), İlter (dk 67) (Nazilli Belediyespor)