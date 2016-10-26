Hacettepe’nin yeni teknik direktörü Taner Öcal PFDK’da

Diyarbekirspor’la olan sözleşmesi 23 Eylül’de feshedilen ve Tolga Doğantez’le yolları ayrılan Hacettepe ile 13 Ekim’de sözleşme imzalayan Taner Öcal, henüz ikinci maçında Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) ile tanıştı.

Göreve başladığı ilk maçında deplasmanda Fethiyespor’la 0-0 berabere kaldıktan sonra, geçen pazar günü kendi sahasında Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilen Hacettepe’de Teknik Direktör Taner Öcal, bu maçta gösterdiği aşırı tepki ve yaşananlar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. PFDK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Hacettepespor Kulübü teknik sorumlusu Taner Öcal’ın 22.10.2016 tarihinde oynanan Hacettepespor-Fatih Karagümrükspor A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 23.10.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

SARIYER’E SEVK

Öte yandan geçtiğimiz hafta İsanbul’da oynanan Sarıyer-Ankaragücü maçında yaşanan bazı gelişmelerde Sarıyer’e ceza olarak döneç Sarıyer’de PFDK’ya sevk edildi. İşte Sarıyer ile ilgili sevk kararı: ” Sarıyer Kulübü’nün 22.10.2016 tarihinde oynanan Sarıyer-MKE Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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