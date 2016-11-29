Hacettepe teslim olmadı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun 14. hafta maçında Hacettepe, ligin üst sıralarında zirvenin iddialı ekibi B. B. Erzurumspor’la son saniyede kazandığı frikik golüyle 3-3 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

Karşılaşmanın başlarında denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen ve karşılıklı ataklarla süren müsabakanın ilerleyen dakikalarında Erzurumspor ağırlığını ve üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Nitekim ilk yarının son dakikasında Mehmet’in ayağından kazandığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da yüksek tempo ile başlayan mavi-beyazlılar oyunu Hacettepe sahasına yıkarak, gollük pozisyon arayışını sürdürdüler. Bu arada Başkent ekibi bir kontratak sonucu eşitliği sağladı. Ancak bu skor uzun sürmedi ve Erzurumspor 66 ve 75. dakikalardaki gollerle 3-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Hacettepe, rakibinin de işi gevşetmesini fırsat bilerek adeta şaha kalktı. Sahanın her yerinde baskı uygulayıp Erzurum defansını hataya zorladı. Bunda da başarılı oldu ve gitti gözüyle bakılan maçın son dakikalarında önce Kadir’in sonra da Onur’un mükemmel frikik golüyle beraberliği kurtardı.

STAT: Cebeci İnönü

HAKEMLER: Caner Ak (**), Asker Açıkgöz (**), İlker Karaciğer (**)

HACETTEPESPOR: Yasin (*), Rahmi (**), Devrim (**), Veli (*), Berat (*), Volkan (*) [Mustafa Hüseyin (**), dk 52], Taylan (**), bdullah (*) [Onur (**), dk 75], Mehmet (*) [Hüseyin (**), dk 61], Kadir (**), Noyan (***)

B.B. ERZURUMSPOR: Ahmet (*), Ferit (**) [Murat (?), dk 88], Fırat (**), Erdem (**), Doğan (**) Sinan (*), Fatih (***), Savaş (**), Mert Nobre (**) [Erhan (*), dk 79], Halil İbrahim (*) [Engin (***), dk 68], Mehmet (***)

SARI KARTLAR: Devrim, Kadir, Rahmi, Volkan, Berat (Hacettepespor); Fırat, Ferit, Erdem (B.B. Erzurumspor)

GOLLER: Noyan (dk 65), Kadir (85), Onur (dk 90+4) (Hacettepespor); Mehmet (dk 44), Fatih (dk 66), Engin (dk 75)

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