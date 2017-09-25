Önceki haftalarda iyi oynayan ancak istediği puanları alamayan bir Hacettepe vardı.

Bu maçta o fırsatları değerlendiren iyi oyununu 3 puana çeviren bir Hacettepe izlettik. Genç bir takımımız var. 90 dakika boyunca oyundan bir an kopmadan Silivrispor’u 2-0 yenmeyi başardık. Tecrübesiz bir takım hüviyetindeyiz ama sürekli gelişiyoruz. Sürekli ilerleyerek gidiyoruz. Şimdi Bandırmaspor ile zorlu bir maçımız var. O maçı da futbolcularımızın üstün gayreti ile kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Bu galibiyeti başkanımıza, yönetim kurulumuza ve tüm camiamıza hayırlı olsun.