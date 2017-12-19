Hacettepe iyi yolda

İlk devreyi 7 galibiyet ve 7 beraberlikle kapatan Hacettepe, ilk yarıyı 28 puanla tamamlarken, Mustafa Kaplan ilk devreyi değerlendirdi.

Murat Cavcav, Arif Ölmez ve yönetime desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaplan şunları söyledi: “Takım yapılanmasında hem Murat başkanımızın hem Arif başkanımızın önemli katkıları oldu. Hem başkanlarımız hem yönetimimiz iç sahada, deplasmanda yanımızda oldular hem maddi hem manevi desteklerini esirgemediler, bize güç verdiler.”

Kaplan, iyi bir ekip olduklarını ve uyumlarının üst düzeyde olduğunu söylerken sözlerine şu şekilde devam etti: “Ekip olarak futbolcu grubu ile mükemmel bir uyum içindeyiz. Takımımızda aile ortamı olması, oyuncularımızın arkadaşlığı, birbirlerine karşı sevgisi ve saygısı , iş disiplini bizi buraya getirdi. Grubun en az gol yiyen takımıyız. Ayrıca son 10 maçta da yenilmiyoruz. Daha yukarıda ve daha fazla puanla bitirebilirdik ancak Cebeci Stadı’nın zemini bizi çok etkiledi. Genç ve dinamik, hedefleri olan bir takıma sahibiz. Oyuncularımın içinde Gençlerbirliği forması giyebilecek isimlerin olması bizi mutlu ediyor.”

Devre arasında altyapıdan takviyelerin olacağını söyleyen Mustafa Kaplan, sözlerini şu şekilde noktaladı “Devre arasında takımımıza , altyapıdan 3 ya da 4 isim katmayı planlıyoruz. 24 Aralık’ta Ankara’da yeniden toplanacağız, 29 Aralık’ta ise Alanya’da kampa gireceğiz. 3 hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz. Dönüşümüz ise 13 Ocak olacak. İlk devrede teknik kadro, oyuncularımız, başkan ve yönetim kurulumuzun gösterdiği emeğin karşılığını aldık. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen ve yalnız bırakmayan futbolcularımızın ailelerine de teşekkür ederim.”