TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta, konuk ettiği Bandırmaspor karşısında baştan sona kadar hırslı, mücadeleci, arzulu, tempolu ve etkili bir oyun çıkaran Hacettepe, çok daha farklı bir skorla kazanabileceği maçtan 3-0’lık skorla ayrıldı.

Başkent ekibi her hattıyla mükemmele yakın organize bir futbol ortaya koydu. Sahanın her yerinde baskı uygulayıp defansını sağlam tutarak rakibine adeta nefes aldırmadı ve neredeyse tek pozisyon vermedi. Zirve yarışında iddia sahibi olan mor-beyazlılar, bu dinamik futbollarıyla üst sıralarda kalıcı olacakları gibi, abartmıyoruz şu anda Ankara’nın en iyi oyun düzenine sahip takımı.

STAD: 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Semih Kurt (***), Emre Doğu (***), Abdülkadir Döner (***)

HACETTEPE: Yasin (***), Berat Aydoğdu (***) Fethi (***), Rahmi Can (***), Alaaddin (***), Çağrı (***), Soner (***) [Serdarcan (**), dk 79], Mahmut (***), Noyan (****) [Mehmet (**), dk 77], Kadir (***) [Enescan (?), dk 84], Hüseyin (***)

BANDIRMASPOR: Ali (*), Oğulcan (*), Erdi (*), David Deniz (**), Özgür (*), Erhan (**), Berkay (*) [Feyyaz (*), dk 46] [Mehmet (*), dk 73], Hüseyin (*), Oğuzhan (*) [Murathan (**), dk 46], Bahri (*), Mertcan (**)

SARI KARTLAR: Mahmut, Rami Can, Noyan (Hacettepe); Özgür, Ali (Bandırmaspor)

GOLLER: Noyan (dk 6 ve 46), Rahmi Can (dk 11)