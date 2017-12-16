Hablemitoğlu ödülleri sahiplerini buldu

Evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu adına verilen “Toplumsal Duyarlılık Ödülleri” sahiplerini buldu.

Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Toplumsal Duyarlılık Ödülü 2017” töreninde Necip Hablemitoğlu anıldı. Necip Hablemitoğlu’nun yaşamı boyunca ödün vermediği; bilimsellik, yurtseverlik, sorumlu yurttaşlık, dürüstlük, toplumcu değerlerini ve direnişini yansıtmayı amaçlayan gecede; siyasetçi, belediye başkanı, hukukçu, gazeteci, sanatçı birçok isim ödül aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu “18 Aralık 2002’de evimizin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu’nu anmak ve şahsında toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz gecenin bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Sahne Ankara’da düzenlenen geceye TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, CHP milletvekilleri Levent Gök, İlhan Cihaner, Kazım Arslan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman’ın da ödül aldığı gecede Toplumsal Duyarlılık Ödülleri, yazar Hasan Ali Toptaş, yazar Yalın Alpay, avukat Turgut Kazan, gazeteci Melis Alphan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dostlar Tiyatrosundan Genco Erkal , Tülay Günal ve köy öğretmeni Alev Sungur’a verildi. Günal’a ödülünü veren Taşdelen, “Atatürk aydınlanmasının yılmaz savunucusu, antiemperyalist olan Dr. Necip Hablemitoğlu’nu saygıyla anıyorum. Atatürk aydınlığı nasıl ölmediyse o da ölmez çünkü fikirler ölmez” dedi.

ÖDÜL GECESİNDE ÇANKAYA’YA TEŞEKKÜR

Gecede ödül alanlar arasında en çok alkışlanan isim ise köy öğretmeni Alev Sungur oldu. Başlattığı kampanyalarla görev yaptığı dönem Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Mollafadıl Köyü’nde 8 bin 500 kitap toplayarak 16 köy okuluna kütüphane kuran Sungur konuşmasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti. Sungur, “Başlattığım kampanyaya ilk desteği bugün burada ilk kez gördüğüm Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen verdi. Attığım bir twitter mesajı ile köyümüze 8 koli kitap göndererek bizi yüreklendirdiği, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

HABLEMİTOĞLU PARKINA ANIT SÖZÜ

Gecede ödül vermek için sahneye çıkan CHP eski milletvekili Sinan Aygün Çankaya’da Dr. Necip Hablemitoğlu adına park açılmasını önerince, Taşdelen, “Çankayamızda hocamız adına parkımız var. Buradan şunun sözünü verebilirim parkımıza bir anıt yapalım” dedi.