Haber medyaya “RUSYA NATOYU UYARDI” başlığıyla düştü… Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’da ABD üssünün kurulması iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu… “Böyle bir kararı her egemen devletin alabileceğini hatırlatan Peskov, “Fakat kıtadaki genel güvenlik atmosferinin muhtemel sorunlarına dikkat etmek gerekir.” dedi…

Hatırlanacağı gibi, Polonya Savunma Bakanlığının gelecek ay Brüksel’de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi, Washington’a “Polonya’da kalıcı askeri üs kurması için” 1,5-2 milyar dolar teklif ettiği ortaya çıkmıştı… Hemen peşinden de, Polonya ile ABD arasında “Patriot hava ve füze savunma sistemleri” için 4 milyar 750 milyon Dolarlık sözleşme imzalamıştı.

Dmitriy Peskov’un “NATO’nun altyapısını Rusya sınırlarında kademeli olarak genişletmesinin güvenlik ve istikrara katkı sağlamayacak. Tam tersine, bu yayılmacı eylem Rusya’yı ‘karşı eyleme’ zorlar.” demesinin nedeni de bu zaten…

Evet, gerilim yükseliyor…

Bu durumda “Patlama noktası” olarak seçilen Ortadoğu’nun devre dışı kalması beklenemez…

ABD ve Rusya, bölgedeki 2 temel aktör konumunda… ABD’nin yanında İsrail, Rusya’nın yanında da İran var… En azından ilk bakışta böyle görünüyor durum…

Ama İsrail’i yöneten kadro doymak bilmiyor… Bir an önce hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapabilirler… Eleştiriye tahammül edemiyorlar… Gazze’de gerçekleştirdikleri son katliamın eleştirilmesine bile dayanamadılar… Kısacası, artık sadece ABD’nin arka çıkması yetmiyor onlara…

İsrail Kanal 10 televizyonunun yayınladığı bir haber, bunun için neler yapabileceklerini gösterdi…

Habere göre, Rusya ve İsrail, diplomatik görüşmeler neticesinde, Suriye’nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye rejim güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardı… Ayrıca sınır bölgelerinde, İran, Lübnan Hizbullahı ya da herhangi bir yabancı birliğin yer almayacağı konusunda da mutabık kalındı… İsrail’in Suriye içindeki eylem özgürlüğünü koruması konusunda da anlaşmaya varıldı…

Kimin kimle ve ne için savaştığını kimsenin bilemeyeceği bir yer oldu Ortadoğu…

“Peki, Türkiye’de durum ne?” diyecek olursanız…

Bu sorunun yanıtı Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman’dan “TÜRKİYE SERBEST DÜŞÜŞTE” başlığıyla geldi…

Fazla söze gerek yok..!