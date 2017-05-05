Sabahları gazetelere, haber sitelerine bakmak yürek ister. Güzel haberlerin sayısı kötü haberlerden açık ara fark ile, o kadar az ki, insanın kafasını kuma gömesi geliyor.

Ne siyasi haberlerde ne de toplumsal olaylarda iyi haberler göremiyoruz. Ergen bir erkek çocuk annesi olarak toplumsal cinsiyet haberlerini okudukça elektriğe çarpılmış gibi geriliyorum.

Önce vatanını, ardından evreni ve bu evrende yaşayan herkesin iyiliğini mutluluğunu isteyen bir birey olarak Her gün gördüğüm haberlere şaşırmadan, üzülmeden edemiyorum.

Bunca yıllık bir haberci olarak “hâlâ şaşırıyor musun” derseniz eğer, “evet hala şaşırdığım” haberler oluyor.

Yani içinde yaşadığımız olaylar beni hala şaşırtmaya devam ediyor. Bazen “nasıl yani”, demeniz bir saniyenizi alıyor. Sonrası malum düşün düşünebildiğin kadar, anlayana dek…

Meselâ dün sabahki cinayet haberleri…

Daha 15 yaşındaki bir çocuğun sınıfa girip kız arkadaşını öldürmesi. Kız arkadaşın ne anlama geldiğini bile bilmiyordur eminim. Çünkü anne ve babasından öğrendiği kadarıyla o bu kavramı kafasına oturtuyor. Anne ve babaların da sosyo kültürel yapısı ortada.

Türkiye’de ilişkiler gizli kapaklı yaşandığı için ilişkilerin (arkadaşlık, sevgililik, dostluk, karı-kocalık vb) tanımı bile doğru düzgün yapılamıyor. Ne boyutta olduğu, ne anlam ifade ettiği, kimsenin bilincinde değil. Hal böyle olunca hak ve bu hukuk ile birlikte sınırları da ayarlayamıyoruz.

Yani pek çok toplumsal kavramı ve olayı bilincimize yerleştiremiyoruz.

Batılı toplumlarda ise kimse bir başkasının hayatında söz sahibi olamaz hak iddia edemez. Oralarda işlenen cinayetler böyle bir toplumsal anlayış etkisi ile değil çoğunlukla, ruhsal bir bozukluk dan kaynaklanır.

Toplumsal anlayış siyasete de yansıyor. Batıda siyasilerin yarışı ile oryantal ülkelerdeki siyasilerin rekabet biçimi de farklılık gösteriyor. Belden aşağı vurma, özel hayatları alaşağı etme, “had safhada saygısızlık” kendini gösteriyor. Medeni ülkelerde siyasiler birbirlerini suçlarken mutlaka somut delillerle bunu yaparlarken Türkiye’de, delilsiz, ispatsız, iftiraya varan suçlamalar yapılır. Buda toplumsal yapının bir sonucu olmakla beraber, toplumsal anlayışı yönlendiren bir durumdur.

Kadın cinayetleri de bunun bir başka örneğidir.

Dünyanın her yerinde insanlar güzel haberlerle yeni bir sabaha uyanmak isterler. Ben her uyandığım gün evren adına, insanlık adına, ülkem adına, güzel haberler duymak istiyorum. Sizler de isteyin, yılmayın isteyin çağrınızı yenileyin, yanıtı gelecektir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...