Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın

“İnanılmaz kampanyalarla cazip hale getirilen sağlık işlemlerinin güzellik salonlarında hatta kuaförlerde yapıldığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Yasa ile netleştirilmiş doktor kontrolünde olması gereken bu işlemlerin tıbbi eğitimi olmayan kişilerce yapılması insan sağlığını tehlikeye sokmaktır.

Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyin üstündedir. Kişilerin bütçesini zorlamamak için sağlığını tehlikeye attığı gayrisıhhi şartlarda yapılan işlemler beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Hekimlik gerektiren bu uygulamalarla kampanya adı altında vatandaşlar dolandırılmaktadır.

Bu tip merkezler yasa gereği Sağlık Bakanlığı’nca denetlenmez, denetim belediyelerin kontrolündedir ve ne yazık ki yetersizdir. Denetimsiz kalan bu merkezlerde yasaklanmış lazer cihazlarının kullanımı devam ederken, geri dönüşü olmayan cilt yanıkları yaşanabiliyor”