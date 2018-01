Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonu’ nun 19. ncü haftası bir maç dışında oynandı.

Maçlarda heyecan vardı, mücadele ve faul çoktu, sarı ve kırmızı kartlar vardı, futbol fena değildi, seyirci de fena değildi. Buna mukabil her hafta olduğu gibi sportmenlik yoktu. Hakemler, spikerler ve yorumcular da komikliklerini sürdürdüler. Maçlara gelince;

Gençlerbirliği-2 Konya-1… Her iki takım da iyi maç çıkardı. Ev sahibi devre arasını iyi değerlendirerek lige iyi bir başlangıç yaptı ve ilerisi için ümit verdi. Konuk da iyi oynuyor ama iyi bir santraforu yok. Arı gibi çalışıyorlar ama bal yapamıyorlar.

Beşiktaş-2 Kasımpaşa-1… Maçın ilk yarısını ev sahibi, ikinci yarısını konuk daha iyi oynadı. Ev sahibinin taktiği belli. Çizgideki Quaresma’ ya topu ver. O ortasını yapsın ve golü bul. Rakipleri bir türlü bu durumu önleyemiyor. Son iki haftadır Talisca’nın attığı gollere bakın. Tıpatıp aynı. Ev sahibi bu gollerden sonra 3-4 tane de gol kaçırdı. Konuk ikinci yarıya risk alarak başladı ve golü de buldu. Sonra onlarda goller kaçırdı. İyi ve güzel bir maç oldu. Hakem ise komiklikler yapıp durdu.

Alanya-3 Bursa-1… Ev sahibi 6 hafta sonra kazandı ama Wagner Love giderse işleri zorlaşır. Konuk ekibin ne oynadığını ise anlayamadım. Hoş sakat olan Batalla’ nin olmaması da oyunlarını etkiledi. Konuk ekip te ilk yarı kötüyken ikinci yarı fırtına gibi estiler ve kazandılar.

Göztepe-1 Kayseri-1… Sarı-kırmızılı her iki takım da iyi oynadılar. Ev sahibi maç boyunca baskı yaptı. Buna rağmen konuk hem organize, hem de kontra ataklar yaptı. Ancak attıkları gol muhteşemdi. Ev sahibi baskısını sürdürdü ve ikinci yarı oyuna girenler (Sabri’ nin asisti ile Tayfun’ nun şık golü) skoru belirledi. Hakem Fırat Aydınus kararları da komikti.

Galatasaray-2 Osmanlıspor-0… İyi maç oldu. Her iki takım da gol kaçırma yarışına girdi. Pozisyonlar gol olsa maç tarihe geçerdi. Maçın özeti şöyle: Ev sahibi 23 şut attı, yedisi kaleyi buldu, beşini kaleci kurtardı ikisi gol oldu. Konuk takım 14 şut attı ikisi kaleyi buldu. Onları da kaleci kurtardı.

Malatya-1 Sivas-0… Maç heyecanlı ama gol bakımdan kısırdı. Konuk daha çok gol şansı yakaladı ama değerlendiremedi. Ev sahibi daha az pozisyona girdi ama golü penaltıdan da olsa buldu.

Akhisar-1 Antalya-1.. Konuk ilk yarı bir akın yapıp golü buldu ve üstüne yattı. Ev sahibi yeni stadında bol bol top yapıp(!) deposunu doldurdu. Ev sahibi ancak 90+1 de karamboldan golü buldu.

Trabzon-1 Fenerbahçe-1… Maçın ilk yarısında konuk takım baskılı oynayınca, ev sahibi sahasından çıkamadı. Konuk takım bu durumdan faydalanarak 3 fırsat yakaladı ama kaleci Onur izin vermedi. Maçın ikinci yarısında Sosa’ nin girmesiyle ev sahibi sahasından çıkabildi. Ev sahibinin taktiği savunmanın arkasında Burak Yılmaz’ ı buluşturmaktı. Bunu iki kez sağladılar. Biri gol oldu, diğerini Volkan kurtardı. Konuk takım da yaptığı değişiklerle gol fırsatları yakaladı ama golü duran toptan buldu. Maçın hakem Ali Palabıyık çok kötüydü. Sertliğe müsaade etti, daha 16.ncı dakikada ev sahibinden Pereria, Alper’in baldırına bastı, direk kırmızı tıs yok. 35.ncı dakikada bu sefer Kucka yine Alper’in baldırına basıyor direk kırmızı yine tıs yok. İkinci yarı Fernandao tekme atıyor yine tıs yok.