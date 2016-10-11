Güzel haberler gelse de bizde döktürsek..!

Geçen gün bir ortak arkadaşımızın mimar bir arkadaşı Türkiye’den İsveç’e geldi.
Başladığımız sohbette konu Türkiye’ye geldi.
Ona göre Türkiye’de şu an için hayat bitik.
Nasıl dedik.
Türkiye’de iş yapan yanar diye özetledi. Özet olarak da son vurgusu çok ilginçti. ’’Evi olmayan ev alsın, Yoksa gerisi macera ve çok üzülür’’ dedi.
Kendisi de Türkiye’den kalkıp İsveç’te restoran branşında iç dekorasyon işi için buraya geldiğini ifade etti. İşte size yalın bir Türkiye gerçeği.
TABİİ 75 MİLYON NASIL YAŞIYOR O ZAMAN
Evet, tabii ki bu arkadaşın söylemlerine saygı duyuyorum.
O herhangi bir çıkarı olmadan ayağının tozu ile bize böyle bir değerlendirmede bulundu.
75 milyon vatandaşımız Türkiye’de orada nasıl yaşıyor?
OECD ülkeleri arasında işte Türkiye dünya ekonomisinde şurada burada diye.
Evet, olabilir ancak bu her şey değil. İşte her gün insanlar yılan hikâyesine dönen ’’Terör’’ belası yüzünden canlarını kaybediyor.
İşte size bir 15 Temmuz vakası. Öyle ya da böyle bir darbe girişimi. Şimdi de bu ekibin tekrar yeni bir deneme yapacağına dair fısıltılar var.
Daha düne kadar devrede olan Ortadoğu kaynaklı terör örgütlerinin canlı bombaları, Suriye faktörü yüzünden Rusya ile bozulan ve yeniden başlatılan ilişkiler.
Başlı başına dünya kamuoyunda tartışılan ’’Recep Tayyip Erdoğan’’ faktörü.
Türkiye’nin yörüngesi hep sorgulanıyor.
Dün gece de Ak Parti Milletvekili Metin Metiner’i dinlerken, ’’Türkiye’yi iç savaşa zorluyorlar’’ söylemi.
Bir bu eksikti dedirtecek bir söylem.
Eğer iktidar partisine mensup bir milletvekili bir televizyon haber kanalında ’’İç savaş’’ söyleminde bulunuyorsa, bu çok tehlikeli bir açılımdır.
İşte bu tür basiretsiz açıklamalar Türkiye’yi bugünlere getirmedi mi? Yani Türkiye’den eskisi gibi güzel haberler gelmiyor. Her taraf güllük, gülistanlık değil. Ne yazık ki eski günlerine döneceğinin sinyalleri de gelmiyor. Sanki her geçen gün bir eski gününü hatırlatır gibi.
SANIYORMUSUNUZ SENEYE
TURİZİM İYİ GİDECEK
Kimse kendi kendini kandırmasın, bu yukarıdaki anlattığım faktörler Türkiye’nin en büyük sorunları ve nerdeyse nasırlaşmış ve çözümlenmesi zor sorunları.
O nedenle Türkiye’nin bir zamanlar bacasız endüstrisi olarak bilinen turizm de kimse gelecek seneyi umutla beklemesin.
İsveç’ten bakıldığında gelecek seneye de kimse Türkiye’ye gelmez. Çünkü buradaki kamuoyuna etkileyen medyaya her gün Türkiye’de yaşananlar düşüyor.
İşte Yunanistan örneği var. Bu sene bütün Türkiye pazarı Yunanistan’a kaydı. Yarın da öyle olacak. Yani Türkiye’yi pek aydınlık günler beklemiyor maalesef.
Keşke güzel haberler gelse de bizde içimizi açacak yazıları kaleme alsak.
Ancak bugün için Türkiye’nin üzerine karabulutlar kaplamış gibi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...
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