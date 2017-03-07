Şampiyonluk yarışında amansız bir mücadelenin içinde olan Ankaragücü’nün, Sarıyer’i 2-0 yendiği karşılaşma ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Teknik Direktör İsmet Taşdemir mutluluğunu belirterek, “Güzel günler bizi bekliyor” dedi

9 final maçın kaldığını söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Zor bir maçtı. Ligin ikinci yarısı hep sıkışıyor, yine sıkıştı. Ama biz daha önce de belirttik bizim 10 tane final maçımız vardı.

Çok şükür bu finallerden birisini atlattık. Bundan sonra 9 finalimiz kaldı. Cuma günü de İstanbul’da çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah seyircilerimizin bu kenetlenmesi ve desteğiyle beraber onların da bizim de hak ettiğimiz galibiyeti alacağımızı düşünüyorum. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. “ dedi.

Muhammed Gönülaçar’ın oyundan atıldığının hatırlatılması üzerine Taşdemir, “Faulden dolayı sarıyı verdi, daha sonra itiraz etti diye ikinci sarı karttan kırmızı verdi. Ortada küfür yok, ters bir durum yok ama hoca öyle takdir etti. Genelde bize karşı böyle takdir ediiliyor, yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

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