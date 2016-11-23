Süper-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’ nun 10.ncü haftası oynanan iki maç ile tamamlandı. Trabzon ve İstanbul’da oynanan karşılaşmalarda güzel futbol seyrettik. Bu maçları yine birer cümle ile zor da olsa yorumlayalım.

Trabzon-Antalya… Maça konuk takım iyi başladı ve duran toptan golü buldu. Öne geçen konuk, ev sahibine,”Buyur gel üstüme” dedi. Ev sahibi bu ikramı geri çevirmedi. Ancak kaleci Ferhat ev sahibini kurtarışlarıyla durdurdu.

Avni Aker’ e veda maçında 28 futbolcu 43 faul yaparken, 16 sarı kart gördü. Hakem frikiği penaltı yaptı ama Onur kurtardı. Maçta ev sahibi 22 şutta golü bulamazken, konuğun 3 şutundan biri gol oldu.

Başakşehir-Rize… İşte, haftanın en güzel futbolunun oynandığı maç. Karşılaşma, karşılıklı akınlarla başladı. Sanki tenis seyrettik. Konuk öne geçti güzel bir golle. Ev sahibi de güzel bir frikik golü ile cevap verdi.

Maçın ikinci yarısı da aynı şekilde oynanmadı. Takımlar daha kontrollü ve sabırlı bir oyun sergilediler. Ev sahibi niye lig lideri olduğunu 90 da attığı golle gösterdi.

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