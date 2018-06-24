Dünya Kupası’nda video hakem uygulamasının başlatılması son derece yerinde oldu.

Böylece hakem hatalarının sonuca etkisi azaldı. Maçlar daha adil bir ortamda oynanıyor artık.

FİFA’nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) video hakem uygulamasıyla yetinmemesi, futbolun güzelleşmesi adına şu kuralları da hayata geçirmesi gerekir:

1) Futbol, ayak topu anlamına geldiğine göre sadece ayakla oynanmalı, topa kafayla vurmak yasaklanmalıdır. Bu kural futbolcu sağlığı için gereklidir. Saatte 80-90 kilometre hızla giden yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki topa kafayla vurmak futbolcularda travmaya yol açmakta, kalıcı rahatsızlıklar yaratabilmektedir.

2) Frikik atışları sırasında rakip takımın oyuncularının baraj oluşturma uygulaması kaldırılmalıdır. Yaklaşık 9 metre uzaklıktan sert biçimde çekilen şutlara hedef olan oyuncularda ciddi yaralanma ve sakatlanmalar olabilmektedir.

3) Kale direklerinin enleri genişletilmeli, boyları yükseltilmelidir. Bu yolla da maçların çok gollü olmasının yolu açılabilir.

4) Futbolda ofsayt kuralı kaldırılmalıdır. Böylece maçlar daha gollü olacak, maç izleme zevki artacaktır.

5) Maçlarda rakibi kasti olarak sakatlayan futbolcular için kırmızı kart ve birkaç maç oynamama cezası yeterli değildir. Bu oyuncular için “Kasten adam yaralamaya teşebbüs ettikleri” gerekçesiyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmalıdır. Yolda birine tekme atan hapis istemiyle yargılanırken aynı suçu sahada işleyenin ceza almaması akla-mantığa-hukuka uygun değildir.

6) Kasten sakatlanmaya yol açan oyuncu, sakatlanan oyuncunun sahalara dönmesine kadar maçlardan men edilmelidir.

7) Maçlar 90 dakika yerine 120 dakika olmalı, buna karşın oyuncu değiştirme hakkı 3’ten 6’ya çıkarılmalıdır. Her 40 dakikada bir 15’er dakikalık mola verilmelidir. Böylece kulüplerin daha fazla oyuncu istihdam etmesinin yanı sıra maç yayınlarından elde edilen reklam gelirleri artırılabilir.

8) Futbolcuların ve teknik direktörlerin aldığı transfer ücretlerinin yüzde 10’u kesilerek spor okulları, sporcular için rehabilitasyon merkezleri ve hastaneler kurulmasında kullanılmalıdır. Aynı fondan zor durumdaki eski futbolcular için de yararlanılabilir. 9) Futbol kulüplerinin anonim şirket statüsüne geçmeleri, hesaplarının resmi makamlar tarafından denetlenmesi zorunlu olmalıdır.

10) Mafyalaşma, çeteleşme gibi olgularla etkin mücadele edilmeli, bunun için ilk etapta bahis oyunlarına çeki-düzen verilmelidir

Önermesi benden, yapması FİFA’dan…

Hadi bakalım FİFA…

Bakalım, bunlardan kaçını yapabileceksin?