Güvercinler ‘Hava kuşu’ yarışmasında

ERZURUM’da Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, Habib Abay’a ait güvercin birinci seçilirken sahibine 10 bin lira kazandırdı.

Erzurum’da düzenlenen ‘Hava Kuşu’ yarışmasına Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen 80 güvercin 3 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını değerlendirdi. Yapılan yarışmada ‘Boncuk’ adlı güvercini ile Habib Abay birinci, ‘Barış’ ile Deniz Erinkarlı ikinci, ‘Zeytin’ adlı güvercin ile Erdinç Aksu üçüncü ilan edildi. Merkez Palandöken İlçesi’ndeki Köşk Bahçesi’ndeki düğün salonunda düzenlenen ödül törenine çok sayıda güvercin sever katıldı. Erzurum Güvercin Federasyon Başkanı Yavuz Erzincanlı, Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen güvercinlerin Erzurum semalarında uçurulduğunu belirterek şöyle dedi:

“Yarışmada güvercinlerin en güzel kalkış yapan, havada takla atarmaları, süzülmeleri ve en güzel iniş yapmaları ile değerlendirildi. Bu üçünü de en iyi yapan güvercin birinci oldu. Birinciye kupaları ile birlikte 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye de 2 bin 500 lira ödül verdik. Amacımız; güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Türkiye’de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım gibi bir çok ünlü bizim gibi güvercin besliyor. Erzurum’da güvercin besleyen yaklaşık 500 kişi var. Bir kuşun kupa alması o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da onun kimliğine yazılıyor.”

Kupa töreninden önce güvercin sevenler çalan müzik eşliğinde oynayarak stres attı. Yarışmanın birincisi Habib Abay,

“Çocukluktan itibaren güvercin besliyorum. Son 5 yılda birçok birincilik ve derece aldım. Her kuşun özelliği ayrı olduğu için onlarla bire bir ilgilenip bu yarışmalara hazırlıyoruz”

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