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Güvercinler ağzındaki leblebiyi alıyor

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MEHMET TERZI, CAMI AVLUSUNDA UZERINE CIKAN GUVERCINLERI AGZIYLA BESLIYOR. FOTO-GURKAN YILMAZ-KASTAMONU-DHA

KASTAMONU’da oturan 83 yaşındaki Mehmet Terzi, cami avlusunda etrafında toplanan güvercinleri ağzıyla besliyor.

Karayolları işçi emeklisi Mehmet Terzi, İsmailbey Mahallesi’nde hergün namaz kılmak için gittiği İsmail Bey Camii’nin avlusunda toplanan güvercinleri besliyor.

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Mehmet Terzi, avludan içeriye girdiğinde güvercinlerin etrafında toplandığını söyledi. Banka oturması ile birlikte güvercinlerin üzerine çıktığını anlatan Terzi, “Çok seviyorum. Onları beslerken ben mutlu oluyorum. Üzerime çıkıyorlar, ağzımdan leblebi alıyorlar. Onlarla konuşuyorum, vakit geçiriyorum” dedi.

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