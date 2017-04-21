Melih Gökçek’in yeni projesinin Güvenpark’a cami olduğunu Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberinden öğrendik.

Önce deneyimli meslektaşımı bu özel haber nedeniyle kutluyorum.

Ancak Melih Gökçek’i de kınıyorum.

Kızılay ve Ulus Ankara’nın iki sembol semtidir.

Ulus’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi heykelinin etrafı buluşma yeri iken Güvenpark ve içindeki tarihi Kurtuluş Savaşı anıtları Ankaralıların en fazla değer verdiği iki önemli semboldür.

Kızılay meydanına Cami demek Kızılay meydanının trafiğini bir kez daha katletmek demektir.

Kaldı ki etrafta birçok cami vardır ve Ankaralıların da herhangi bir talebi yoktur.

Ben Gökçek’in görev süresi dolmaya yakın böyle bir tartışma başlatarak siyasi prim kazanma peşinde olduğunu düşündüm.

Genel Yayın Koordinatörümüz Orhan Uğuroğlu’nun 16 Nisan’dan sonraki temaslarını bilen birisiyim ki o da bu gün köşesinde Melih Gökçek’in AK Parti tarafından tekrar aday gösterilmeyeceğini yerine Ankaralıların hemşerisi Ali Babacan’ın aday gösterileceğini yazdı.

Kızılay meydanına hem de Güvenpark’a cami yapılmasına karşı çıkacak Ankaralılar ile yapılmasını isteyen Gökçek taraftarları ki bakın AK Partililer demiyorum arasında çıkacak çatışma ile AK Partinin kendisine sahip çıkacağını düşünen Başkan Gökçek işte bu yeni planı devreye soktu diye yorumluyorum.

Sonuç olarak hiçbir zaman bir cami yapılmasını karşı çıkmam ama Kızılay’ın göbeğindeki tek ağaçlık alan tarihi parkı yok ederek yerine cami yapılmasına da sonuna kadar karşı çıkarım.

Göreceksiniz her Ankaralı da benim gibi düşünecek ve Gökçek’e tepki gösterecektir ki başta AK Partililerin olacağından da eminim. Bizim siyasilerin arasında gelenektir. Yapılacak işi önce yalanlar sonra yaparlar. Büyükşehir Belediyesi Güven Park’a cami yapılacak iddiasının kesinlikle söz konusu olmadığını yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin resmi açıklaması aynen şöyle

“Bilindiği gibi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Keçiören- Kızılay Metro hattının Kızılay İstasyonu, yaklaşık 45 yıldan bu yana kullanılan Güvenpark içindeki minibüs duraklarının bulunduğu alanda yapılacak. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi, bu istasyon içinde bugünkü minibüs duraklarının da olması için proje hazırlanıyor.

Yapılacak Keçiören Metro İstasyonu ve minibüs durağı, bugünkü minibüs duraklarının bulunduğu alanın dışına kesinlikle taşmayacak. Yani kesinlikle, parkın diğer alanlarına girilmesi söz konusu değil. Bu istasyon ve minibüs durağı için de insanların yararlanabileceği bir mescit düşünülmüştü. Bu da sadece bir düşünceden ibaretti. Şu anda yapılıp yapılmayacağı da net değil.

Kesinlikle, Güvenpark içinde bir cami yapılması, anıtın yıkılması söz konusu olmadığı gibi, düşüncesi bile olmamıştır.

Yapılan haber, tamamen çarpıtma ve art niyetlidir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” Bu açıklama gelince Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan emekli olan uzman bir arkadaşımı aradım “Yer altında metro istasyonuna yapılacak mescitle ilgili Anıtlar Kurulu’ndan izin alınmasına gerek yok. Bunu başkan Gökçek’te çok iyi bilir. Bildiğim kadarıyla Anıtlar Yüksek Kurulu’da öyle bir yanıt gönderdi”. dedi

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