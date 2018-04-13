CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Milli Eğitim, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının işbirliği yaptığı, okul çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre kameraların kurulumuna ilişkin ‘Güvenli Okul’ projesinin yerinde saydığını, bir arpa boyu yol alınmadığını açıkladı.

Emir, “Güvenli Okul Projesi bu açıda bizim de ciddiye aldığımız bir projedir. Ancak edindiğimiz bilgilere göre uygulayıcılar yürüttükleri projenin ciddiyetini kavrayabilmiş değil. Sorumluları bir kez daha uyarıyorum: Her geçen gün uyuşturucu, çocuklarımızı daha da çevreliyor ve yarın çok geç olabilir” dedi.

TBMM’de uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan araştırma komisyonunun üyelerinden CHP’li Emir, 2016 yılının son ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan ve okulda suç ve suçluyla mücadele kapsamında birinci derece riskli ilan edilen 762 okulun kameralarla izlenmesine ilişkin ‘Güvenli Okul’ projesinde gelinen aşamaya ilişkin BİMER sorular yöneltti. BİMER üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın yolladığı yanıtı açıklayan CHP’li Emir, kamera kurulumunun yalnızca bir okulda tamamlandığını kaydetti. O okulun da test amacıyla Ankara Ostim Meslek Lisesi olduğu belirtilen yanıta göre, Milli Eğitim ile İçişleri arasında 2016 yılının sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı’yla ASELSAN arasında da 2017 yılının Haziran ayında yani 10 ay önce imzalanan protokollerde öngörülen 762 okuldan yalnızca 117’sinde yeni yeni çalışma başlatılmış. Adeta projedeki başarısızlığın itiraf edildiği yanıtta, kamera kurulum çalışmalarının tamamlanmasında hedeflenen tarihin 2018 yılı olduğu ifade edildi.

CHP’li Emir: Yarın çok geç olabilir

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Murat Emir, okullarda gençleri tehdit eden uyuşturucu tehlikesine dikkat çekti ve sistemin acilen kurulması gerektiğini belirtti. Emir, “Güvenli Okul Projesi, bizim de ciddiye aldığımız bir projedir. Ancak edindiğimiz bilgilere göre uygulayıcılar yürüttükleri projenin ciddiyetini kavrayabilmiş değil. 2017 yılında planlanan ve bu eğitim öğretim yılı sonunda 762 okula güvenlik kamera sisteminin kurularak, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile entegre edilmesi hedefinde hala bir arpa boyu yol alınmış değil. Her gün yeni bir çocuğumuz uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıyayken yetkililerin takındığı tavır tam anlamıyla sorumsuzca. Altı üstü bir kamera sistemi kurulacak ve merkezi bir yerle entegre edilecek. ‘Niye yapılmadı’ diye sorduğumuzda ‘yapılacak’, ‘edilecek’; yani ‘cek’, ‘cak’. Sorumluları bir kez daha uyarıyorum: Her geçen gün uyuşturucu, çocuklarımızı daha da çevreliyor ve yarın çok geç olabilir” dedi.

MEB, 48 milyon TL aktarmıştı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada, ASELSAN ile protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu protokolle okulların hepsini biometrik kameralı görüntüleme sistemine geçireceğiz. Biz 48 milyon TL ödeneği bu yıl yaptık. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ilave katkı istediğinde bu rakamı arttıracağız” demişti.