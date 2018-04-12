Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi Viyola Sanat Dalı 7. Sınıf öğrencisi Arcan İsenkul Verona şehrine bağlı Legnago’da düzenlenen “IX International Young Musicians Competition” Uluslararası Müzik Yarışmasında birincilik aldı.

5-6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde İtalya’nın Verona şehrine bağlı Legnago’da düzenlenen “IX International Young Musicians Competition” Uluslararası Müzik Yarışması müzik severleri doyum noktasına ulaştırdı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi Viyola Sanat Dalı 7. Sınıf öğrencisi Arcan İsenkul “IX International Young Musicians Competition” “AntonioSalieri” birincilik ödülünü kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

İLK DERECESİ DEĞİL

Bu birincilik Arcan İsenkul’un ilk derecesi değil. Arcan daha önce de 2017 yılı Aralık ayında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen “Rome Grand Prize Virtuose 2017” Uluslararası Müzik Yarışmasında da ‘Yaylı Çalgılar’ dalında ikincilik ödülünü kazanmıştı.