Gürer’den taşeronlara çağrı

Gürer, “Tüm Taşeron Çalışanlar, KHK Dışı Kalanlarda Kurumlarına Dilekçe Versin.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin KHK ile getirdiği ‘kadro’ uygulamasının, taşeronu yok etmediğini kısmi düzenleme içerdiğini belirterek süresi içinde KHK kapsamında olmasa da tüm çalışanları kurumlarına dilekçe vermeye çağırdı.

Taşerona kadro uygulamasının, beklentilerin çok altında olduğunu vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Kısmen bir iyileştirme yapılsa da bir kölelik ve sömürü sistemi olan taşeron uygulanması devam etmektedir. Sendika avukatlarına sormadan geçmişte kazanılmış haklarınızdan vazgeçmeyin, mutlaka iş hukuku bilen avukatlara da danışın” dedi.

CHP Emek Büroları olarak taşeronlarla ilgili gerçekleştirdikleri çalıştayda sistemin nasıl uygulanması gerektiğini detaylarıyla ortaya koyduklarını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Çalıştayda dile getirdiğimiz konular ne yazık ki KHK’da yer alan taşeron uygulamasıyla örtüşmüyor. Bizim talebimiz; aynı işi yapana aynı kadro ve eşit işe eşit ücret verilmesiydi. Ancak uygulamada böyle bir şey yok. Bu büyük bir haksızlıktır. Aynı işi yapanların farklı ücret alması çalışma barışını bozar. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmıyor. Taşeron bir köleliktir ve sömürü sistemidir. Ucuz iş ve emeğe gasptır. Bu anlamda taşeron sistemi ülkemizden kaldırılmıyor. Hükümetin getirdiği uygulamada taşeron sistemin ortadan kaldırılmadığı gibi yeni sorunları da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Hükümet 900 bin taşeron işçinin kadroya alınacağını söylemişti. Ne yazık ki bu söz tutulmadı. Konfederasyonlar, taşeron firmaları ve siyasi partilerin görüşleri alınmadan, KHK ile uygulama yaptılar” diye konuştu.

Eşit işe eşit ücret olmadan kadro verileceği söylenen taşeron işçilere önce sınav uygulaması, ardından güvenlik soruşturması yapılacağını, geçmişten gelen davalarından vazgeçmelerinin isteneceğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2-12 Ocak tarihleri arasında tüm taşeron işçilerin kurumlarına başvurmalarını kadro için başvuru yapmasını istedi. Ömer Fethi Gürer, “ Kamuda, KİT’lerde ve belediyelerde çalışan herkes başvurularını yapsın. Boyutları ortaya çıksın. Taşeron sorununun çözümlenmediği bu yolla daha iyi görülür. Ayrıca kamuda kimin nereye alınacağı da net değil. Bu anlamda da sorun var. Mutlaka herkes bulunduğu kuruma dilekçe ile başvursun. Kazanılmış haklar ile ilgili de sendika avukatları ile görüşsünler, ayrıca taşeronda emekliler kadro alırsa işsiz kalacak ve mağdur olacaklar. Sorunun çözülmesi için tüm taşeronlara kadro, eşit işe eşit ücret talebi vardı. Bunun olması gerekirdi. Bunun yanında taşeronlarda ayırım yapıldı. Özellikle belediyelerde çalışan taşeron işçiler, belediyelerin aslı kadrosuna alınmıyor. KİT taşeronu kadroya alınmıyor. Sorun devam ediyor” şeklinde konuştu.