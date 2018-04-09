CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde giderek yaygınlaşan gıda terörü sorununu, TBMM gündemine getirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dikkat çektiği ‘Sütsüz peynir’ üretimiyle ilgili sorun için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Ülkemizde gıda terörünün hızla yayıldığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Son olarak peynirde ortaya çıkan durum rezaletin yansımasıdır. Süt yerine margarinden üretilen ve içinde süt bulunmayan peynirler ile vatandaş dolandırılmaktadır” dedi.

İnsan sağlığı ile doğrudan etkin bu başıboşluğun yaratacağı sağlık sorunları kadar ekonomik sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Denetimler yetersiz sorunun boyutları büyüktür. Örneğin Peynir gibi halkın doğrudan tükettiği üründe dahi hileli üretimler ülkeyi sarmış durumdadır. Süt olmadan peynir üretimi yaygınlaşmaktadır. Çiğ süt üreticileri ürettikleri sütleri maliyeti altında satmak zorunda kaldığı için süt inekleri kesime gönderilmektedir. Ülkemizde çiğ sütte ciddi anlamda kriz yaşanmakta, üretici ürününü değerine satamadığı için süt ineğini kasaplık hayvana dönüştürmektedir. Bu gelecekte bir süt krizi habercisidir. Buna karşın sütten üretilmesi gereken ürünlerde ise hileler almış başını gider durumdadır. Peynir ile ilgili yapılan margarin, nişasta, kemik unu ve iade peynirlerden imal edilen peynir üretimi her geçen gün ülke geneline yayıldığı ve süt yerine bu ürünlerin kullanıldığı ifade edilmektedir.

İşini dürüst yapan peynir üreticilerinin ifadesi ile 20 ton margarinden 45 ton peynir üretilmesi ve bir gram süt kullanmadan bu üretimin yapılması tüketiciyi açık biçimde yanıltarak dolandırmaktır. Margarin kuru madde oranı yüzde 90 olduğu ve su katılarak çoğaltılması ve nişasta iade peynir koyarak hiç süt katılmadan peyniri imal edenler için neden gereken ve caydırıcı önlemlerin alınmadığı araştırılmalıdır. 1 kilo tulum peyniri için 10 kilo süt kullanılması ve yüzde 27 işçilik, vergi, işletme maliyeti gibi giderler eklenince peynirin fiyatının ne olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Piyasada bu yönlü dahi yapılacak denetim sorunun boyutlarının saptanmasına vesile olacaktır. Bu durum dikkate değer ve araştırması gereken bir durumdur. Uyarılara ve nedenleri ile ortaya konan tabloya rağmen sorunun çözülmemesi düşündürücüdür. Bu nedenle meclis araştırması yapılmalıdır.”dedi.