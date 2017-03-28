Türkiye’nin komşularından Gürcistan’ın AB ile yaptığı vize muafiyeti anlaşması dün resmen yürürlüğe girdi. Böylece, Gürcistan vatandaşları, Schengen bölgesine vizesiz girebilecek.

Gürcistan ile AB arasında yapılan anlaşma uyarınca Gürcistan vatandaşları, vizesiz gireceği Schengen ülkelerinde üç ay kalabilecek ancak çalışamayacak.

Bu arada, Sputnik’e göre, Tiflis Uluslararası Havalimanı’na sabaha karşı gelen Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ve bazı Bakanlar, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ilk kez vizesiz seyahat etti.

Kvirikaşvili, yolculuk öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat süreci resmen başladı. Bu çok büyük bir başarıdır. Vizesiz seyahat, Gürcistan vatandaşlarına AB’yi daha yakından tanıma fırsatı sağlayacak” dedi.

AB’nin Gürcistan’a verdiği vize muafiyeti kararının uzun ve yoğun bir çalışma neticesinde olduğunu belirten Kvirikaşvili, “Şimdi biz Avrupa’nın eski kültür başkenti Atina’ya gideceğiz. Daha sonra Avrupa’nın siyasi başkenti Brüksel’e gidip kutlama yapacağız” şeklinde konuştu.

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