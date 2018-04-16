Günümüzün Mimarı: Turgut Özal

Kızanları da var ama sevenlerinin sayısı da, hakkını verenlerin sayısı da her geçen yıl artıyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 25. Yılında rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun.

3 Kasım 1983 öncesi ve sonrası Türkiye’yi ve Turgut Özal devrimlerini anlatayım sizlere.

Özal dönemi öncesi, PTT’den evinize telefon bağlatmak için yaklaşık 1 yıl telefon sırası beklerdiniz.

Özal sonrası kuyruklar kalktı, yeni son teknolojiler için yasalar değişti, gümrükler açıldı, vatandaşın araç telefonu ve çağrı cihazları ile başlayıp cep telefonları kullanmalarının önü açıldı.

Özal dönemi öncesi, Tam otomatik çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve hatta derin dondurucuyu gurbetçilerin hakkından yararlanan Amerikan Pazarlarından fahiş fiyatlarla alınırdı.

Özal’ın teşvikleri ile beyaz eşyalar Türkiye’de kurulan fabrikalarda üretilip satılmaya başlandı.

Özal dönemi öncesi, siyah beyaz televizyon yayınları günün sadece belli saatlerinde yapılabilirdi.

Özal’ın izni ile renkli televizyon yayınları başladı, 1990’da Star TV Almanya’dan yayınına başlayıp çanak antenlerle izlenmeye başlanınca merhum Süleyman Demirel Başbakanlığı döneminde “de facto” durum diyerek Anayasa ve yasaları değiştirip Özel Televizyon ve radyoları yasal statüye oturttu.

Özal dönemi öncesi, Türkiye’nin haberleşme uydusu yoktu.

Özal PTT Genel Müdürü Emin Başer’e TÜRKSAT uydularının atılması için talimat verdi ki bugün tüm radyo ve televizyonlar TÜRKSAT uydularından yayın yapıyorlar.

Özal dönemi öncesi, “Türk parasını Koruma Kanunu” vardı, vatandaşların döviz alıp satması yasak hatta suçtu.

Özal Bu kanunu kaldırıp Türk Parasının uluslararası hale getirdi, döviz büroları da açılarak vatandaş istediği gibi döviz almaya satmaya başladı.

Özal dönemi öncesi, Altın kaçakçılar vasıtası ile Türkiye’ye kaçak yollardan sokuluyordu.

Özal Altın ithalini serbest bırakıp altın kaçakçılarına büyük darbe vurdu ki ANAP Kurultayında ölümden kıl payı kurtulduğu bu silahlı suikast aydınlatılmadı ama arkasında altın kaçakçıları olduğu iddia edildi.

Özal dönemi öncesi, Türkiye’de bilgisayar ve yan ürünlerinin ithali yasaktı.

Özal Bilgisayar ve yan ürünlerinin gümrük vergilerini sıfıra indirerek Türkiye’de bilgisayar ve internet çağını başlattı.

Özal dönemi öncesi, Türkiye’nin bir kalem malı ihraç edebilmesi için 74 ayrı bürokratın imzalaması gerekliydi.

Özal ihracat da bu imza sayısını da neredeyse sıfırlayarak bürokrasiyi azalttı, ihracatın patlamasının yolunu açtı. İhracat rejimi komple değiştirildi. Tüm bankalara ihracat izni verildi.

Özal dönemi öncesi, Türk sanayicisinin ithalat yapacak dövizi alma imkanının olmaması bir yana ithalatta çok önemli gümrük duvarları vardı.

Özal ithalattaki tüm kalemlerde gümrük duvarlarını yıktı, Tüm bankalara ithalatta döviz transferleri yapmaları izni verildi.

Özal dönemi öncesi, gazete ve dergilerin patronlarına devlet kağıt, mürekkep gibi tüketim maddelerini sübvansiye ediyor, pahalıya mal edip ucuza medya patronlarına veriyor, matbaa makinelerinde özel teşvikler sağlanıyordu.

Özal medyaya sağlanan tüm sübvansiyonları ve teşvikleri kaldırdı.

Özal döneminde yayına başlayan Tan ve Bulvar gibi gazeteler ve dergiler pornografik olmasa da açık fotoğraflar yayınlıyorlardı.

Özal’ı ikna eden ANAP’ın İslami kanadı “muzur yasa” çıkartarak bu yayınların poşet içerisinde satılmasını hükme bağladı.

Özal dönemi öncesi, 1979 – 1983 arası Abdullah Öcalan’ın kurduğu PKK önce 1981’de sonra 1984’de Eruh ve Şemdinli baskınları ile askerlerimizi Şehit etti.

Özal, bölgede olmayan telsiz ağlarının kurulmasını, Polis Özel Timinin kurulmasını, sınırı Jandarma yerine Kara Kuvvetlerinin tutmasını, askeriyenin 2. Dünya savaşından kalma araç gereçlerinin yenilenmesini sağladı.

Özal dönemi öncesi, Cumhurbaşkanlarımız ve Başbakanlarımız yurt dışına gitmezlerdi.

Özal döneminde 50’ye yakın dış gezi yaparak beraberinde iş adamlarını da götürüp Türk iş insanlarının dünyaya açılmasını sağladı.

Özal dönemi öncesi, Türk müteahhitler yurt dışında inşaat işlerine giremezlerdi.

Özal döneminde Exim Bank başta olmak üzere Türk Bankaları dövizle teminat mektupları vererek Türk müteahhitlerinin Rusya, Libya, İran, Irak, Suudi Arabistan, Türk Cumhuriyetleri gibi birçok ülkede inşaat yapmaları sağlandı.

Özal dönemi öncesi, Türkiye’nin turistik 5 yıldızlı otel sayısı Yunanistan’ın Rodos adasındakinden dahi daha azdı. Turizm bölgelerinde alt yapı sorunları büyüktü.

Özal döneminde 5 yıldızlı oteller yapmaları için Ege ve Akdeniz sahillerinde devlet arazileri 49 yıllığına yatırımcılara bedava tahsis edildi, bu yörelerin alt yapıları hızla yapıldı.

Yer darlığından bu kadarla yetineyim ki şunu söylemeden de geçemeyeceğim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonrası Türkiye Cumhuriyetinin ufkunu batıya açan, ekonomisini batıya entegre eden, vatandaşın çağdaş teknolojilerinden Avrupa ile ayni anda yararlanmasının önünü açan büyük bir devlet adamı idi merhum Turgut Özal. Ruhu şad olsun.