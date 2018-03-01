Oto elektrikçisi Mustafa Köseoğlu,” Üniversite mezunu gençler sanayiye gelip iş arıyorlar. Onların durumunu görünce üzülüyorum. Bu genci ben işe alsam gelmiş 24 yaşına ve araba üzerine hiçbir şey bilmiyor. Ben bu genci nasıl eğiteyim” diyerek sanayideki ara eleman sıkıntısına dikkat çekti

Uzun yıllardır Ankara’nın en eski sanayi sitelerinden Örnek Sanayide oto elektrikçiliği yapan Mustafa Köseoğlu sanayide esnafların yaşadıkları sorunları ve çektikleri eleman sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Köseoğlu,” Ben oto elektrikçisi Mustafa Köseoğlu 1974 yılından itibaren bu işin içerisindeyim. Şu an mesleğimiz hiç iyi bir dönemde değil. Aslında daha iyi bir yerde olması gerekirken çırak yetiştiremiyoruz. Bu durumdan dolayı da Suriyeli vatandaşların eline kaldık. Bu mesleği benim yurdumun insanı öğrenmediği sürece başka milletten birisinin öğrenmesi beni çok fazla da memnun etmez. Ben bu mesleğe gönül vererek bir anlık hevesle başladım

Günümüzde her beş yılda birçok farklılıklar doğuyor. Eski arabalar günümüzde pek kalmadı. Yeni teknoloji donanımlı arabaları ustalarımız fazla anlamıyorlar. Fakat teknolojiyi takip eden ustalarımız anlayabiliyor yeni arabaların sorunlarını. Günümüzde test cihazı olmadan ustalık olmuyor. Biz teknolojiyi tam istediğimiz gibi olmasa da biraz yakaladık” dedi.

Köseoğlu,” Meslekteki en büyük sorunlarımızdan en önemlisi de esnafın arkasında hiç kimsenin olmamasıdır. Bizi kontrol edecek bir güç yok. Oto sanatkârlar odası var, esnaf sanatkârlar odalarımız var ama sadece görüntü olarak varlar. Bu odalar bana ayda bir kere dergi gönderiyor. Esnafa gelip sormuyorlar ki sizin bir derdiniz var mı, elemana ihtiyacınız var mı diye bir gün gelip sordukları yok. Bu gidişle çıraklık okullarında kapanacak. Günümüz çağında okumak para kazandırmıyor kişiye”

” Üniversite mezunu gençler sanayiye gelip iş arıyorlar. Onların durumunu görünce üzülüyorum. Benden iş isteyip vermeyince canları sıkılıyor. Bu genci ben işe alsam gelmiş 24 yaşına araba üzerine hiçbir şey bilmiyor. Ben bu genci nasıl eğiteyim. Ben bir takım getir desem takımı bilmez. Suç bu gençlerde değil en büyük yanlışlık eğitim sistemimizde “ ifadelerini kullandı.

Köseoğlu,” Eğer bir işte istikrarlı olursan, para olduğu zaman birikim yaparsan, para olmadığı zaman da o birikiminle kapatırsın o ayı. Her sene belli bir dönemde ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu krizin yaşandığı dönemde birçok kepenk kapatılıyor. Onun için esnaf, parası olduğu zaman birikim yapmasını bilecek. Çünkü bizler günü birlik para kazanıyoruz

Bir ay çok iş yaparsın gelir bir ay hiç iş yapamazsın

Oto sanayilerinde işler yaz kış demeden devam eder. Sadece bir ay çok iş yaparsın gelir bir ay hiç iş yapamazsın. İnsanlar kendi sağlığına baktığı gibi kendi arabasına da bakacak. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur”

” Eğer esnaf teftiş edilse müşterilerimizde ustalara karşı bir güven problemi yaşamaz. Esnafın hakkını savunacak kimse yok. Örnek verecek olursak bu konuda ‘bir kişi geliyor usta dinamoyu kaça söküyorsun diye soruyor. Sen de 250 diyorsun müşteri de diyor ki yan taraf 150’ye söküyor diyor’ Çünkü adam vergi ödemiyor. Ondan dolayı ucuza sökebiliyor. Bir de sektör öyle bir hal aldı ki herkes birbirinin işini yapıyor. Bu yüzden esnaflar arasında fiyat dengesizliği var. İnsanlar ilk önce kendini düzeltecek ki sonra dünya düzelsin. Bizler hakkıyla bir iş yapmazsak her şey kötüye gidecek. Bu sektörde sahtekârlık yapan adam ayakta duramaz. Bir kişiye kazık atarsan 100 kişiyi kaybedersin

Eskiden sanayilerimizde çekiç sesi gelirdi

Eskiden sanayilerimizde çekiç sesi gelirdi. Gerçekten o çekiç sesini özler hale geldik. Eskiden gerçekten bir işçilik vardı. Şuan ki ustaların geneli parçayı getir takalım ustası. Uğraşsa da aynı parayı alacak uğraşmasa da aynı parayı alacak o yüzden işine geldiği için getir parçayı takalım diyorlar. Şu an sanayilerde eski dürüstlük yok”

Köseoğlu ” Ankara’da önde gelen oto sanayi siteleri var. Bunlar Şaşmaz, Başkent, İvedik, Örnek sanayisi gelir. Araç sahipleri bir ustaya gidiyorsa ehlini bulup yaptırmalı. Sağdan soldan duyduğu bilgilerle gitmeyecek. Eskiden buraya vergi dairelerinden teftişe gelirlerdi. Yaklaşık 6 yıla yakın oldu ne gelen var ne giden. Bu yüzden herkesin işçilik fiyatları farklı olur” diyerek çalışma yaşamındaki çarpıklığa dikkat çekti