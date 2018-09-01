Anadolu’nun birçok şehrinde Türkiye’nin en büyük müzik festivallerine imza atan Milyon Yapım, İstanbul’daki ilk büyük festivalini 13 – 16 Eylül tarihlerinde yapacak.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı Milyonfest İstanbul’un günlük giriş bileti 1 liradan satışa çıkarıldı. Umut Kuzey önderliğinde Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleşecek Milyonfest İstanbul’da, 4 gün boyunca 3 sahnede farklı müzik türlerinden onlarca sanatçı konser verecek. Günlük giriş biletinin 1 liradan satışa çıkarıldığı festivalde Athena, Şebnem Ferah, Pentagram, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin ve Mabel Matiz’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin yanı sıra yabancı sanatçılar da sahne alacak.

Milyonfest İstanbul’un programı şöyle:

13 Eylül Perşembe

  • -Amfi Tiyatro-
  • Pilli Bebek (akustik)
  • Birsen Tezer
  • Mehmet Güreli
  • -Otopark-
  • Emre Aydın
  • Feridun Düzağaç
  • maNga
  • Pamela
  • Son Feci Bisiklet
  • Gökcan Sanlıman
  • -Sahil-
  • Zakkum
  • Niyazi Koyuncu
  • Russkaja
  • Red Snapper
  • Palmiyeler
  • After Party: Islandman

14 Eylül Cuma

  • -Amfi Tiyatro-
  • Pentagram (Akustik)
  • Sena Şener
  • Tuna Kiremitçi
  • -Otopark-
  • Şebnem Ferah
  • Mabel Matiz
  • Pinhani
  • Pera
  • Gülçin Ergül Arabesk
  • Marla
  • -Sahil-
  • Sagopa Kajmer
  • Another Sky
  • Orkesta Mendoza
  • Rich Thair
  • Cihangir Aslan
  • After Party: Hey! Douglas

 

15 Eylül Cumartesi

  • -Amfi Tiyatro-
  • Hüsnü Arkan
  • Özge Fışkın
  • Gürol Ağırbaş
  • -Otopark-
  • Athena
  • Selda Bağcan & Boom Pam
  • Fatma Turgut
  • Baba Zula
  • Deniz Tekin
  • What da Funk
  • -Sahil-
  • Adamlar
  • Anna RF
  • TootArD
  • Nova Norda
  • The Away Days
  • After Party: Dave Rowntree (DJ Set) (Blur)

16 Eylül Pazar

  • Amfi Tiyatro
  • Yeni Türkü
  • Rubato
  • Ezgi Aktan
  • -Otopark-
  • Mor ve Ötesi
  • Hayko Cepkin
  • Umut Kuzey
  • Kalben
  • Çamur
  • YÖKŞ
  • -Sahil-
  • Cem Adrian
  • Gaye Su Akyol
  • Jakuzi
  • In Hoodies
  • Supernova
  • After Party: Richard Colburn / Belle & Sebastian (DJ Set)

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