Anadolu’nun birçok şehrinde Türkiye’nin en büyük müzik festivallerine imza atan Milyon Yapım, İstanbul’daki ilk büyük festivalini 13 – 16 Eylül tarihlerinde yapacak.
Ünlü sanatçıların sahne alacağı Milyonfest İstanbul’un günlük giriş bileti 1 liradan satışa çıkarıldı. Umut Kuzey önderliğinde Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleşecek Milyonfest İstanbul’da, 4 gün boyunca 3 sahnede farklı müzik türlerinden onlarca sanatçı konser verecek. Günlük giriş biletinin 1 liradan satışa çıkarıldığı festivalde Athena, Şebnem Ferah, Pentagram, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin ve Mabel Matiz’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin yanı sıra yabancı sanatçılar da sahne alacak.
Milyonfest İstanbul’un programı şöyle:
13 Eylül Perşembe
- -Amfi Tiyatro-
- Pilli Bebek (akustik)
- Birsen Tezer
- Mehmet Güreli
- -Otopark-
- Emre Aydın
- Feridun Düzağaç
- maNga
- Pamela
- Son Feci Bisiklet
- Gökcan Sanlıman
- -Sahil-
- Zakkum
- Niyazi Koyuncu
- Russkaja
- Red Snapper
- Palmiyeler
- After Party: Islandman
14 Eylül Cuma
- -Amfi Tiyatro-
- Pentagram (Akustik)
- Sena Şener
- Tuna Kiremitçi
- -Otopark-
- Şebnem Ferah
- Mabel Matiz
- Pinhani
- Pera
- Gülçin Ergül Arabesk
- Marla
- -Sahil-
- Sagopa Kajmer
- Another Sky
- Orkesta Mendoza
- Rich Thair
- Cihangir Aslan
- After Party: Hey! Douglas
15 Eylül Cumartesi
- -Amfi Tiyatro-
- Hüsnü Arkan
- Özge Fışkın
- Gürol Ağırbaş
- -Otopark-
- Athena
- Selda Bağcan & Boom Pam
- Fatma Turgut
- Baba Zula
- Deniz Tekin
- What da Funk
- -Sahil-
- Adamlar
- Anna RF
- TootArD
- Nova Norda
- The Away Days
- After Party: Dave Rowntree (DJ Set) (Blur)
16 Eylül Pazar
- Amfi Tiyatro
- Yeni Türkü
- Rubato
- Ezgi Aktan
- -Otopark-
- Mor ve Ötesi
- Hayko Cepkin
- Umut Kuzey
- Kalben
- Çamur
- YÖKŞ
- -Sahil-
- Cem Adrian
- Gaye Su Akyol
- Jakuzi
- In Hoodies
- Supernova
- After Party: Richard Colburn / Belle & Sebastian (DJ Set)