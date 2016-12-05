Güneypark kentsel dönüşüm’de yeni yollar

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamındaki konut alanlarını Turan Güneş Bulvarı’na ve Doğukent Caddesi’ne bağlamak amacıyla yol ve viyadük yapıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla, Sinpaş Konutlarının bulunduğu Güneypark Kentsel Dönüşüm Alanı’ndaki yerleşim yerleri, hem Turan Güneş Bulvarı’na hem de Doğukent Caddesi’ne bağlanacak.

Yapım çalışmaları süren yol, 2 bin 100 metre uzunluğunda 2 gidiş – 2 geliş olacak, ayrıca 134 metre uzunluğunda viyadük bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni yerleşim yerlerine bağlantı için yeni cadde ve bulvarlar yaptıklarını belirterek, “Bölgedeki yapılaşmadan dolayı trafikte yoğunluk yaşanıyordu.

Bunun için bir süre önce yeni yol düzenlemelerine başladık. Buradan Doğukent ve Turan Güneş’e bağlanan yeni yol ve viyadük, hem konut alanlarını, hem de Turan Güneş Bulvarı’nı rahatlatacak. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yetkililer, yol güzergahındaki toprakarme duvar imalatı, yağmursuyu hattı, betonarme duvar imalatları ile 4 açıklıklı viyadük inşaatının tamamlandığını, yol çalışmaları ve taş duvar imalatlarının devam ettiğini bildirdi.

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