Güneş toplayan şair

Dün Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümüydü. O yüzden Son Kitapçı’da bu hafta seher yellerine güneş toplatan Gaziantepli şair Ülkü Tamer konuk oluyor. Onu bize anlatması için yine bir Gaziantepli Cengiz Halil Çiçek’i de konuk etmek gerekiyor.

Sanko Holding Basın Yayın Müdürü Çiçek, Ülkü Tamer’in “memleket programı” kapsamında Gaziantep’e yaptığı ziyaret dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı izlenimleri, şairin duyarlılığı konusunda bize ışık tutuyor.

Ülkü Tamer ile 2009 yılında gerçekleştirdiği “memleket programı”nda, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyareti sırasında tanışan Çiçek, Tamer’in bir süre önce yaşının ilerlediğini belirterek, yine yaptığı “memleket programı”nın ardından şunları yazıyor: “Zülfü Livaneli’nin seslendirdiği ve ilk satırı ‘seher yeli çık dağlara’ olan ‘Güneş Topla Benim İçin’ isimli şiiri Sayın Ülkü Tamer’in yazdığını acaba kaçımız biliyoruz? Ya yine Sayın Livaneli’nin seslendirdiği ‘Memik’e Ağıt’, diğer adıyla ‘Memik Oğlan’ şiirini? Ve şarkı, türkü olan daha nicelerini?”

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü de yapan Cengiz Halil Çiçek, paylaşımında, Ülkü Tamer’in 2009 yılındaki ziyaretinin ardından 4 Mayıs 2009 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde “Kişiliğini Koruyarak Büyüyen Kent” başlığıyla yazdığı izlenimlerine de yer veriyor:

20 Şubat 1937’te Gaziantep’te doğan Ülkü Tamer’in yaşam öyküsünü “Güneş Topla Benim İçin” adlı kitabından aktarıyoruz: Robert Kolej’i bitirdi. Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. Oyunculuk ve çevirmenlik yaptı. Milliyet ve Karacan Yayınları’nı yönetti. Hikâyelerini “Alleben Öyküleri” adıyla bir araya topladı ve bu kitabıyla 1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı kazandı. Anılarının bir bölümünü “Yaşamak Hatırlamaktır” adıyla kitaplaştırdı. Yetmişi üzerinde kitap çevirdi, şiir antolojileri hazırladı. Edith Hamilton’dan “Mitologya” çevirisiyle 1965 TDK Çeviri Ödülü’nü kazandı. 2014 yılında yayımlanan “Bir Adın Yolculuktu” adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı.

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GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN

Seher yeli çık dağlara

Güneş topla benim için

Haber ilet dört diyara

Güneş topla benim için

Umutların arasından

Kirpiklerin karasından

Döşte bıçak yarasından

Güneş topla benim için

Yazdan kıştan ilkbahardan

Mahpuslarda dört duvardan

Doludizgin sevdalardan

Güneş topla benim için

Seher yeli yar gözünden

Havadaki kuş izinden

Geceleyin gökyüzünden

Güneş topla benim için…

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DUMANI ÜSTÜNDE:

Söz Mühendisi, Hasan Çep, Olimpos.

BU KİTAPLARA DİKKAT:

Kelepçe, Canan Tan, Doğan Kitap.

Hırsıza Her Gün Bayram, Teju Cole, Monokl.

Ötekinin Rüyası, Julio Cortazar, Can.

OKU ve SAKLA: Alleben Öyküleri, Ülkü Tamer.

BİR SÖZ:

Kitaplıklar beynin çocuklarıdır. J. Swift.

ANKARA’DA BU HAFTANIN TARİHİ:

26 Aralık 1925- Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

26 Aralık 1992- Ankara Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.

27 Aralık 1919- Samsun’da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas’tan Ankara’ya geldi.

27 Aralık 1981- Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert’in katil sanığı Rıfat Yıldırım, Berlin’de yakalandı.

28 Aralık 1938- Hasan Âli Yücel, Millî Eğitim Bakanlığına getirildi.

28 Aralık 1997- Ankara Metrosu açıldı.

29 Aralık 1964- Süleyman Demirel, AP’nin ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala’nın ölümü üzerine, partinin genel başkanı seçildi.

30 Aralık 1993- Cumhuriyet Senatosu başkanlarından, Çalışma ve Dışişleri eski bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil 85 yaşında Ankara’da vefat etti.

31 Aralık 1961- Eski DP’li bakanlardan ve Yassıada’da mahkûm edilenlerden Tevfik İleri, Ankara’da 50 yaşında öldü.

31 Aralık 1977- Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. 218 güvenoyuna karşılık 228 güvensizlik oyuyla İkinci MC iktidarı devrildi.

31 Aralık 1998- Danıştay, Sincan’da düzenlenen “Kudüs Gecesi”nin ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve yargılama sonucunda 4 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın belediye başkanlığını düşürdü.

1 Ocak 1929- Millet Mektepleri açıldı. Millet Mekteplerinin kurucusu Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati öldü.

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