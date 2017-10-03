Açık tenli kişilerde güneş lekelerinin daha fazla görülebildiğini belirten uzmanlar, lazer tedavisiyle bu lekelerden kurtulmanın ise mümkün olduğunu söyledi.

Kişilerin güneşe çıkmadan önce kendilerini korumaya alması gerektiği belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, yüz, sırt, omuz ve boyun bölgesinin en fazla gün ışığından etkilenen bölgeler olduğunu söyledi. Aydın, “Uzun süreli güneş ışınlarına korumasız maruz kalmak ciltte tamir edilmesi zor kalıcı lekelere davetiye çıkarmaktadır. Cilt lekelerinin oluşmasını önleyebilmek ilk öncelikle sebebin tespit edilmesi gerekir. Her şeyden önce kişi, doğru güneşlenmeyi bilmeli ve yüksek koruyucu faktörlü kremleri her mevsim kullanmayı alışkanlık haline getirmelidir. Doğru güneşlenmek dediğimiz olay ise, güneş ışınlarının en etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında güneşlenmemek ve deniz ile havuza girmemektir. Bu saat aralığında güneş ışınları deride en büyük hasarı oluşturur. Bu ilerleyen yaşlarda kanser, çabuk yaşlanma ve değişik deri hastalıklarına sebep olabilir” dedi.

Leke tedavisi sürecinde lekenin türüne göre farklı tedavi alternatifleri olduğunu, bu tedavilerin tek tek veya kombine edilerek de uygulandığını aktaran Op. Dr. Ufuk Aydın, “Temel bileşenleri meyve asitlerinden oluşan yüzeysel kimyasal peeling, açık tenli kişilerde ve yüzeysel güneş lekelerinde etkilidir. Leke tedavisinde bir diğer yöntem Qswitch ND-YaG lazerdir. Lazerle cilt leke tedavisinde açık tenli kişilerin koyu renkli güneş lekelerinde Qswitch ND-YaG lazer etkilidir. Koyu cilt rengi olanlar kişilerde leke tedavisi için lazer kullanılacaksa daha dikkatli olunması gerekir. Leke tedavisi için Sağlık Bakanlığı onaylı özel mezoterapi solüsyonları da vardır.

Leke mezoterapisi ile lekelerin hafiflemesi, hücre yenilenmesi ve cilt altı dolaşımın artmasını hedeflenir. Bazı vakalarda ise PRP ve mezoterapi solüsyonları ile lazer tedavisi birlikte uygulandığında çok daha başarılı sonuçlar alınabilir” diye konuştu.