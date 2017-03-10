56 yıldır Fransa’da yaşayan sanat elçimiz ressam, heykeltıraş Nizam Güner (76) Grenobel kentinde, ‘Galerie l’Art’ sanat galerisinde heykel çalışmaları sergileniyor.

Sergi 2 Nisan Pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İtalya ve İsviçre’ye yakın olan sanat galerisindeki sergi açılışına çok sayıda sanatsever ilgi gösterdi. Sergide sergilenen çalışmalarda Anadolu kültür ve medeniyetini tanıtan sanatçı Nizam Güner’in heykelleri göz kamaştırdı. Fransa’da Ulusal Halk Şövalye Nişan sahibi Heykeltıraş Nizam Güner sanat çalışmalarını tanıtan, Türkçe, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlanmış, iki kitabı bulunuyor. Çok sayıda galeride eserlerini dünyaya tanıtan sanatçı Nizam Güner tunç heykellerinde kadın bedenini farklı boyutla temsil ediyor.

Sayısız ödüle layık görülen sanatçı Nizam Güner ‘Işığın Yaradılışı’, ‘Öpücük’, ‘Bitkisel Gerilim’, ‘Hayat Ağacı’, ‘Alev’, ‘Metamorfoz’, ‘Meditasyon’ temalı heykeller izleyenleri mıknatıs gibi çekiyor.

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