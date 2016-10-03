Gündemin fotoğrafı

PKK – MHP – Adil Öksüz – Lozan ve Fatih Terim

PKK 35 yıldır Karadeniz’e giremedi giren birkaçı da barınamadı.

Kahraman Karadeniz halkının başarısıdır.

Mesudiye ilçesinde öldürülen 6 PKK’lının üzerinden 3 bin 200 Dolar, bin 500 Euro ve bin 600 lira.

PKK’nın para ile satın alınan kahpe teröristleri olduğu bu operasyonla kanıtlandı.

MHP’DE SON DURUM

MHP Genel Merkezinin siyasi işgalci yönetimi, seçimle gelen yönetimleri fesh etmeye devam ediyor ki son olarak Aydın İl Teşkilatı’nı da feshetti.

Meral Akşener Türkiye’m TV’de Yavuz Selim Demirağ’a canlı yayında, “Evet biz başbakan olacağız. Ve Allah’ın izniyle Telafer’de, Kerkük’te, Musul’da, Uygur Özerk bölgesinde, Tuzhurmatu’da, nerede bir Müslüman Türk zulüm görüyorsa onların arkasında duracak, hakikatle yüzleşmiş bir iktidar kuracağız” diye MHP Genel Başkan’lık iddiasını sürdürdü.

ADİL ÖKSÜZ ÖLDÜRÜLEBİLİR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kanal D’nin Eğrisi Doğrusu programında canlı yayında Taha Akyol’a, Adil Öksüz için, “Bir duyum, ayrıntı vermek istemem. Yakalanıyor, içeridekilere ters kelepçe takılıyor, ona takılmıyor. Üç tutanak var, GPS aleti var. Biri korumasa böyle olmaz. Arkasında güçlü bir örgüt var, yerli yabancı fark etmez. En büyük endişem de öldürülme ihtimali var. Darbe planlayıcısı konumunda bu kişinin” diye konuştu.

Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz mutlaka canlı yakalanmalıdır. Eğer öldürülürse AKP çok büyük sıkıntıya girer.

LOZAN

Hiç ciddiye almadım, gündem değiştirmenin malzemesi olmam.

Yanıtı merhum Süleyman Demirel yıllar önce vermişti, “dün dündür.”

FATİH TERİM

Milli takıma Arda’yı almadı büyük unvanlar sahibi çalıştırıcı ya da teknik direktör Fatih Terim.

Fatih’in babasının malı mı milli takım?

Arda İspanya liginin en parlak, en çok konuşulan ve hatta son haftalarda Messi ve Neymar gibi yıldızlarla birlikte adı anılan futbolcumuz.

Formda mı? Evet, belki de kariyerinin en formda günlerinde.

Peki, neden alınmadı milli takımımıza?

Sadece Fatih’in kaprisi, kendini beğenmişliği ve inadı yüzünden alınmadı.

Fatih’e sadece YUH diyorum.

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