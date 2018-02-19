Afrin operasyonundan sonra zaman sanki durmuş gibiydi benim için. Sağlıkla ilgili problemlerimiz varken de gündemi takip etmeye çalıştık. Ama Afrin operasyonundan bugüne gündem benzer şekilde devam ediyor. Türk askeri, canla başla görev yapıyor, batılılar Türkiye’yi her zamanki gibi uyarmaya devam ediyor ve henüz herhangi bir sonuç alınmadı.

Bu gündemde beni üzen tek şey şehit haberleri. Bu operasyondan sonuç alamayacak diye bir şey yok, Özellikle batılı medya kuruluşlarına röportaj veren, YPG ye katılmış İngiliz vatandaşının sözleri, oradaki durumu ortaya koyuyor. Eğer Kürtler Esad’a yanaşmazlarsa Türk askerine yenilecekler. Doğru bir tespit olabilir çünkü sosyal medya’dan takip ettiğim emekli, üstdüzey komutanların açıklamaları hep bu yönde idi.

Amerikan desteği ndeki Kürtlere karşı, Esat ile bir ittifak kurulmalı yoksa bu şans kaybolur diye yazıyorlardı. Elbette bu hükümetimizin bileceği bir iş ama bu kez çok dikkatli olmak gerektiğine inanıyorum. Sonuç almadan da hiçbir şeye son vermemeli, operasyon bitirilmemeli, çünkü tekrar nüksedebilmek gibi kötü bir huyu var bunların.

Bu arada Münih’te güvenlik konferansı hafta boyu konuşulan konu olacak belli ki. Özellikle Cem Özdemir’in aynı otelde kaldığı Türk korumalardan (aslında içinde Türk geçen her şeyden rahatsız olduğunu düşünmemek elde değil ama) rahatsız olması ve koruma alması da, yine Cem Özdemir’in adından söz ettirmek için ayağına gelen bir şans olarak değerlendiriliyor. Artık eskisi kadar önemli bir konumda olmadığı halde yapı olarak ön plana çıkmayı seven ve sürekli gündemde olmak isteyen karakteriyle, en kolay yolu seçip, Türkleri kullanarak gündemde kalıyor. Malum Türkiye düşmanlarının Avrupa’da alkış almaması mümkün değil, hatta nobel bile bu şekilde alınıyor. Neyse Cem Özdemir’e dokunan olmadı Allahtan. Umarım kimse böyle bir hataya düşüp ona dokunmaz, yoksa her şeyden çok önemsediği Alman medyasının önünde kahraman olur, gider.

Münih’teki konferans esnasında Amerika’da da yürüyüşler vardı. Silah alım ve satımını destekleyen, bunu apaçık gözler önüne seren Donald Trump’ın yönettiği Amerika’da son zamanlarda, toplu mekanlarda, (disco, okul, alışveriş merkezi gibi) ABD vatandaşı olan silahlı kişiler tarafından yapılan silahlı saldırılar, halkın tepkisine yol açıyor.

Son olaydan sonra Washington’a yürüyen mağdur ve yakınları, silah alım-satımının, yasalarla yeniden düzenlenmesini istiyorlar. Bildiğiniz gibi Amerika’da silah edinmek çok kolay. Ancak aynı oranda, psikolojik destek veya güvenlik kontrolü yapılamıyor. Böyle bir durumda, “vatandaşın can güvenliğini nasıl sağlayacaksınız” sorusunun cevabı yok! Bu yürüyüşün bir etkisi olur mu bilmiyorum ancak Donald Trump’ın, silah sattıkça, sattığı kişilerle yaptığı dansları pek meşhur. Böyle bir başkana, silahla ilgili bir düzenleme yaptırmak hiç de kolay değil. Silah lobisinin desteklediği Başkan’ın Şimdi başka görevleri var. Bunlar da insanların silahsızlandırılması ya da silah satışlarını azaltmak gibi bir görev değil, aksine… işte bu yüzden ders alan Amerikan halkı, bir sonraki seçime kadar sabretmek zorunda.