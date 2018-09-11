Günde 1000 TL’lik yakıt

Ankara Aşağı Eğlence de yaklaşık iki aydır yaşanan elektrik kesintisi esnafları canından bezdirdi. Günün belli saatlerinde yaşanan elektrik kesintileri esnafı ekonomik zarara uğrattı.

Ankara Aşağı Eğlence’de yaşanan elektrik kesintileri esnafı zor duruma soktu. Yaklaşık iki aydır günün belli saatlerinde yaşanan elektrik kesintilerden dolayı esnaf ekonomik zarara uğradı.

Aşağı Eğlence Yavrukurt Sokağı’nda bulunan kafelerin bazılarında dolaba koydukları etler ve elektronik cihazlar bozuldu. Bazı kafelerde ise elektrik kesintisine tedbir olarak aldıkları jeneratörleri kullandılar. Elektrik kesintileri boyunca günde 1.000 TL’üzerinde yakıt harcamak zorunda kalan esnaf büyük maddi kayba uğradı.

Esnaflar, “Yaklaşık iki aydır elektrik kesintileri yaşıyoruz. İlk başta normal elektrik kesintisi sandığımız için hiçbir ses çıkarmadık. Bu durum uzun sürünce yetkilileri arayıp bilgi aldık. Bize Yavrukurt Sokağı’nda bulunan kafelerden dolayı altyapının kaldırmadığını ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirttiler. Fakat son beş gündür hiçbir elektrik sıkıntısı yaşamıyoruz. Tek derdimiz yaşadığımız maddi kaybı kimin karşılayacağıdır ‘dediler.