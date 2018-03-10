Sayın Cumhurbaşkanı: ”İslam’ın” güncellenmesi gereklidir diyor!

Bizimde içinde bulunduğumuz İslam coğrafyasının hali pürmelâline bakınca, aksini söyleyebilirmiyiz ???

Sarih olup olmadığı tartışılan Hadislerin üzerinden, insanları diri diri yakan caniler…

Uydurulmuş sünnetleri; tekkesine taşınan müritlerini afyonlamak için kullanan “kavslar, kutuplar, şeyhler…”

Ayetin anlamını tahrif ederek, insan kafası kesmeyi gerekçelendirenler…

Sabi sübyana tasallut etmek için fetva arayışına girenler…

Kadını ikinci sınıf vatandaş ilan etmek için çırpınan ”efendiler…”

Yönetenlerin uyguladığı ganimet ve yağma ekonomisinin girdabında çırpınan, ama buna karşılık kader deyip başını uzatanlar…

Firavunların, Karun’ların, Yezid’lerin riyasetindeki bir ümmet…

Mezhep, tarikat, cemaat çekişmesinin akıttığı kan deryası…

Yıkılmış şehirler, yanmış kül olmuş kutsal mekânlar, milyonlarca ceset, sakat, onlarca milyon mülteci…

Aklını izanını tedavüle sokulan İslam üzerinden bloke ettirmiş, orijinal kaynağı unutmuş yüzlerce milyon insan…

Hurafenin tutsağı olmuş, bilimi dışlamış, felsefeyi matematiği sosyolojiyi psikolojiği yok saymış, ortaçağ ahalisi…

Nakilci, üretmeyen, ganimet tutkunu, hukuksuz, erdem yoksunu, biat kültürünün esiri hasta Müslümanlar…

Bu başlıkları daha da çoğaltmak mümkün;

Hal böyle olunca, doğal olarak biz niye bu haldeyiz sorusuna cevap arayacağız!

Sahi biz niye bu haldeyiz???

İslam mı hasta?

Müslüman mı hasta?

Güncellenmesi gereken İslam mı, Müslüman mı???

Bence Müslüman hastadır, güncellenmesi gereken Müslümandır!!!

Batı’da “İslam mı hasta, Müslüman mı hasta?” sorusunun yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. İvedi olarak hasta müslümanın, aklını vicdanını ahlakını İmanını inancını GÜNCELLEMESİ gerekir.

Bu güncellemeyi yaparken alınacak ölçü bellidir! Orijinal kaynak olan KURAN, dönemin şartları ve zamanın ruhudur…

Ancak;

Bunun olabilmesi içinde, önce güncellemeyi dile getirenlerin, din diyanet adına ahkam kesenlerin, fetva verenlerin en öne geçip kendini güncellemesi gerekir!!!

Malum “İmam cemaat” mevzusu…