Gümüşlük’te tarihi kazılara devam edilecek

MUĞLA’nın Bodrum ilçesindeki Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Gümüşlük Mahallesi’nde, 2 yıl önce durdurulan 3500 yıllık antik Myndos kenti ve Tavşan adasındaki kazıların yeniden başlatılacağını açıkladı.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, konsey üyeleri arkeolog Ayşe Temiz, gazeteci yazar Rezzan Şebin ile birlikte Gümüşlük’te 2007 yılında başlayan ve iki yıl önce ödenek yokluğu nedeniyle durdurulan antik Myndos Kenti ve Tavşan Adası kazı ve kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu Genel Müdürü Yalçın Kurt’u makamında ziyaret etti. Myndos’un ikinci bir Efes kadar önemli olduğunu, Çanakkale’den Güney Ege’ye kadar Leleg Medeniyeti’nin izlerine raslandığını belirten Kent Konseyi Başkanı Demiröz, Myndos’ta ise bu izlerin en önemli buluntularının olduğunu söyleyerek, “Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile görüştüğümüzde Pedasa kazılarında olduğu gibi maddi destek verebileceğini ancak çalışmaların başlatılması için ilgili kurumun izin vermesi gerektiğini söyledi. Antik Myndos kenti Bodrum’da en çok turist çeken bölge. Ayrıca Tavşan Adası’nın da iki yıldır kapısına kilit vuruldu, yürüyerek geçilebilen adada insanlar ortaya çıkan tarihi mekanları gezemiyor. Bodrum’a gelen yabancı turistler için, Myndos’ta gün ışığına çıkacak bu antik kent çok önemli olacak. Bir ikinci Efes gibi liman kenti görünümdeki bu arkeolojik değer, Bodrum için gerçek bir hazinedir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu Genel Müdürü Yalçın Kurt, kendisinin de eski bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek Kent Konseyi’nin taleplerine olumlu yanıt verdiklerini açıkladı. Kurt, “Myndos, Tavşan Adası kazı çalışmalarının başlayarak antik kentin ortaya çıkarılmasının, ülke turizmine, ekonomisine ve kültürel değerlerine çok şey katacağı kesinlikle doğrudur. Vakit kaybetmeden ekibimizi görevlendirip, çalışmalara başlamalıyız. Bu konuda kurum olarak her türlü desteğe hazırız” dedi.

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